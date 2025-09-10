A kiállítás szervezője, Pál Tünde pasztorálpszichológus-családterapeuta így foglalta össze a tárlat lényegét: „Az idei házasság hete rendezvénysorozat részeként valósult meg ez a fotókiállítás, amelynek mottója Beszélgessetek a házasságotokért volt. A tárlat a szerelem változó, mégis örök arcait mutatja be, a fiatalos szenvedélytől az időskor békés szeretetéig, miközben emlékeztet arra, hogy a boldogság kulcsa a kapcsolatok minőségében rejlik, abban a folyamatban, amelyben felfedezzük önmagunkat a másik tükrében.”

„A fotókiállítás anyaga mélyen tükrözi két ember kapcsolatát a kezdetektől a befejezésig. A látó néző ezekben a pillanatokban gyönyörködhet, nosztalgiázhat, miközben a székely néphagyományok is visszaköszönnek a megtartó Istenbe vetett hit erejében, vallási hovatartozás nélkül, ökumenikus szinten, mint a nemzet összetartó ereje” – hangsúlyozta Huszár Szilamér fotóművész, a Művészeti Népiskola oktatója.

Márk Attila fotó- és gitárművész Fodor Ákos szavaival élve magyarázta a kiállítás mondanivalóját: „Ahogy a szél meglebbenti a függönyt, / Nem a függöny, nem a szél, a lebbenés.” A szerelem végigkíséri életünket, egy állandó váltakozása a lelkesedésnek és az érzés utáni kétségbeesett vágyakozásnak. A házasságban az a jó, hogy felülmúlja a jó és rossz ellentétét. A tárlat bármelyik képéhez társulhatna egy vers, egy dal, ezzel válna teljessé – fogalmazott.

A dalt ezúttal Márk Attila Ferencz Csabával együtt szolgáltatta a tőlük megszokott igényességgel, olyan világba vonva be a hallgatót, amelyet körülírni nem, csak megélni lehet. A Szerelem az évek tükrében közös tárlat szeptember közepéig tekinthető meg.