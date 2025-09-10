Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Megbukott a francia kormány

2025. szeptember 10., szerda, Világfigyelő

Egész kabinetjével együtt távozik a hétfőn bizalmi szavazással megbukott francia kormányfő. François Bayrou lemondására még inkább megingott a gazdasági és pénzügyi körök bizalma Franciaországban.

  • François Bayrou kormányát a szavazatok elsöprő többségével váltotta le a francia nemzetgyűlés. Fotó: Facebook / François Bayrou
    François Bayrou kormányát a szavazatok elsöprő többségével váltotta le a francia nemzetgyűlés. Fotó: Facebook / François Bayrou

François Bayrou kormányát hétfőn a szavazatok elsöprő többségével váltotta le a francia nemzetgyűlés, miután a Macron által egy év alatt negyedikként kinevezett miniszterelnök maga kért szavazást kormánya költségvetési javaslata okán.

Franciaországban rendkívüli meglepetést okozott, hogy Bayrou bizalmi szavazást kért, mert a kormányfő által bejelentett brutális megszorítások után valószerűtlen volt, hogy megkapja a parlamenti pártok támogatását. A kormány 2026-ra a költségvetés kiigazítása érdekében 44 milliárd eurós kiadáscsökkentést, ráadásul adóemelést is tervezett a brutális méretű költségvetési hiány mérséklésére és az államadósság stabilizálására.
 

Másodpercenként 5000 euró

Franciaország második esztendeje sodródik konszenzust élvező költségvetés hiányában: Bayrou kabinetjének elődje, a példátlanul rövid életű Barnier-kormány is abba bukott bele, hogy a 2024-es év végén sem tudott előrukkolni a 2025-ös költségvetéssel. Bayrou rendkívüli intézkedései és a 44 milliárd eurós megszorítás vagy a két munkaszüneti nap, a húsvéthétfő és a május 8-i, világháborús győzelmi ünnep eltörlése egyaránt a Franciaország által évek óta felhalmozott, egyre növekvő adóssághalmazt és a gazdaság vészes kiegyensúlyozatlanságát próbálta volna rendbe tenni vagy legalábbis megtenni az első lépést.

Az egekbe szökő francia államadósság mellett – amelynek mértéke 2025 első negyedévének végén 3345 milliárd euró volt – itt a legnagyobb a költségvetési hiány az euróövezetben – jegyzi meg a Bloomberg. A gazdasági portál szerint a GDP-hez viszonyított állami hitelfelvétel 2030-ra 10 százalékponttal, immár 125 százalékra emelkedhet, ha a politikusok nem tudnak megállapodni a hiány kordában tartására irányuló intézkedésekben.

Amióta júliusban ismertette a kiadások megfékezésére vonatkozó javaslatait, Bayrou figyelmeztetett: az adósság másodpercenként 5000 euróval nő, a kamatköltségek pedig jövőre elérik az évi 75 milliárd, majd 2029-re az évi 100 milliárd eurót, ha továbbra sem tesznek semmit ez ellen.

Bár a köztársasági elnök legészszerűbb reagálása sokadik kormányának bukására az előrehozott választások kiírása lenne, erre Emmanuel Macron nem hajlandó. Az Elysée-palota tegnap közölte, az elnök tudomásul veszi a miniszterelnök lemondását, és „a napokban” új kormányfőt fog kinevezni.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-10 08:00 Cikk megjelenítése: 123 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 280
szavazógép
2025-09-10: Belföld - Nagy D. István:

Bírósághoz fordul az SZNT (Európai polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért)

Elfogadhatatlannak tartja a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) az Európai Bizottság (EB) szeptember 3-án kiközölt döntését, mely szerint nem kezdeményeznek jogszabályalkotást az SZNT által indított Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért polgári kezdeményezés esetében – közölte sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Izsák Balázs. Az SZNT elnöke szerint az Európai Unió Bíróságához fordulnak jogorvoslatért. Izsák Balázs továbbá arról is beszélt, hogy az EB által a polgári kezdeményezés tárgyában kibocsátott értesítő több megdöbbentő, valótlan és ellentmondásos állítást is tartalmaz.
2025-09-10: Közélet - Iochom István:

Színdarabbal indult az új tanév (150 éves a dálnoki iskola)

Hétfőn délelőtt a dálnoki művelődési házban került sor a Darkó Jenő Általános Iskola tanévnyitó ünnepségére. Az iskola színjátszó csoportja Tóth Katalin magyar szakos tanárnő és Bonda Anna Mária iskolaigazgató irányításával A dálnoki oktatás másfél évszázada című színdarabot adta elő, amelyet régi jegyzőkönyvek és egyéb írásos dokumentumok alapján állítottak össze, s végigkövették az iskola történetét igazgatóinak bemutatásával. 
rel="noreferrer"