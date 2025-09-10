A sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola két épületében folynak felújítási munkálatok, ezért a negyvenhét osztály a város hat tanintézményében szétszórtan kezdi a tanévet. A Nicolae Colan Általános Iskola osztályai egy részének is költöznie kellett, de nem volt fenn­akadás, minden érintett közösség elfoglalta a kijelölt helyszínt, az önkormányzat anyagi támogatásával és a szülők segítségével a felmerülő akadályokat is megoldják – közölte lapunk megkeresésére a két iskola igazgatója.

A Csíki negyedtől régi Szemerjáig több iskolaépület között ingázik naponta Lazar Raimond Adrian, a Váradi-iskola igazgatója, aki gyakran a gondnokkal és a karbantartókkal érkezik az adott helyszínre, ahol éppen valamilyen felmerülő problémát kell megoldani. Az iskola régi épületének felújított szárnyában tizenöt gimnáziumi és egy elemi osztály fog működni, itt az utolsó simításokat végzik, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának épületében öt elemi és öt gimnáziumi osztály kapott helyet, a Csíki negyedi Gödri Ferenc Általános Iskolában és a szemerjai egykori Kiss Árpád Általános Iskolában hét-hét elemi osztály diákjai tanulnak. Utóbbiban van a Step by Step tagozat öt osztállyal, az épület pedig azáltal vált szabaddá, hogy a korábban itt működő óvodai csoportok elköltöztek a Borvíz utcai új óvodába. A Puskás Tivadar Szakközépiskola Gyár utcai műhelyeinek épületében öt elemi osztály rendezkedett be, két elemi osztályt a Székely Mikó Kollégium fogadott be a Gábor Áron utcai épületébe.

Mivel még bőven akad tennivaló, Zöld héttel és Iskola másként héttel kezdik a tanévet, erre külön minisztériumi engedélyt kellett kérniük, mivel jogszabály szerint egy tanítási modulban említett tevékenységek közül csak az egyiket szabadna megszervezni. Úgy tervezik, mire megkezdik az oktatást, mind a hat helyszín kijelölt osztálytermeiben felszerelik a táblákat, elhelyezik a szekrényeket, az okostáblával, függönyökkel még várni kell, tanév közben ezek is a helyükre kerülhetnek. Ez egy olyan év, amelyet mindenkinek túl kell élnie valahogy – szögezte le az igazgató.

Váradis kisdiákok a szemerjai egykori Kiss Árpád Általános Iskolában

A Nicolae Colan Általános Iskola teljes diákserege, kivéve az előkészítősöket, tegnap az Olt partjára kirándult, az építkezés miatti átszervezés után egyesek még nem is jártak az osztályukban. A főépületen belül is nagy volt a költözködés: az egyik szárnyat átvette az építő, a másikban működik a teljes gimnáziumi tagozat tizenkét osztállyal, négy magyar tan­nyelvű hagyományos osztály és négy Waldorf, valamint négy román tan­nyelvű és ezen kívül három magyar elemi osztály. A román elemi osztályok udvaron belül maradtak, az iskola új épületének konferenciatermét, a könyvtárt, a dísztermet, a kicsi tornatermet használják, és ide költözött a titkárság is. A magyar hagyományos harmadik és negyedik osztály a Bertis cég Horgász utcai épületének emeletén kapott helyet, a Waldorf-tagozat öt alsó osztálya a Diakónia Keresztyén Alapítvány irodáknak és védett lakásoknak épített Gyöngyvirág utcai épületének földszintjén rendezkedett be. Itt még bőven van tennivaló: egy termet ketté kell választani, itt fognak tanulni az elsősök és a negyedikesek, megvan már az elképzelés a megoldásra, az önkormányzat fedezi a költségeket. A másik három osztály külön-külön termet kapott, ezek ellenben igen kis méretűek, miközben a Waldorf-módszer szerinti oktatásban sok a mozgás, a nagyobb helyet igénylő művészeti tevékenység, de a tanítói közösség így is igen hálás azért, hogy a Diakónia befogadta őket, egy helyen lehetnek, és ottjártunk alkalmával kiemelték: külön köszönik Makkai Péternek, a Diakónia igazgatójának, hogy több szempontból is megértően viszonyult az igényeikhez.

A Colan-iskola Waldorf-tagozatos diákjai a Diakónia épületében tanulnak

Szóban forgó két iskolában a katedrák elosztásáról is érdeklődtünk, azaz kellett-e valakit elbocsátani a megszorító intézedések miatt, illetve maradtak-e órák lefödetlenül. A Colan-iskolában sikerült kiegészíteni minden pedagógus heti óraszámát tizennyolcról húszra, az igazgatónak az általa vezetett iskolában és a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskolában jön ki a tíz órája, egy testnevelő tanárnak, aki eddig heti négy órában tanított, nem tudtak órát biztosítani. A Váradi-iskolában igen fura helyzet alakult ki: minden katedrát kiegészítettek, ellenben négy román tannyelvű matematikaóra lefödetlen maradt. A versenyvizsgán ezeket nem választotta iskolán kívüli pedagógus, házilag pedig úgy tudnák megoldani, hogy az aligazgató elvállalja, ellenben ő nem jogosult arra, hogy a kötelezőn felüli plusz órákért bért kapjon, csupán önkéntes munkaként tarthatná meg.

Nem az említett két sepsiszentgyörgyi iskola kezdte az új tanévet a legnehezebb körülmények között, hisz több tanintézményben folynak a felújítási munkálatok, emiatt nem lesz zavartalan az oktatás máshol sem, de az biztos, egyetlen más iskola osztályai sem szóródtak ennyire szét. A jó szervezésnek köszönhetően viszonylag kevés tanárnak kell futkosnia az épületek között, ezért tömörítették lehetőség szerint egy helyre az elemi és külön a gimnáziumi osztályokat – szögezte le mindkét iskola igazgatója.