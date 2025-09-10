Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Iskolafelújítás SepsiszentgyörgyönSzanaszét költöztek két tanoda osztályai

2025. szeptember 10., szerda, Közélet

A sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola két épületében folynak felújítási munkálatok, ezért a negyvenhét osztály a város hat tanintézményében szétszórtan kezdi a tanévet. A Nicolae Colan Általános Iskola osztályai egy részének is költöznie kellett, de nem volt fenn­akadás, minden érintett közösség elfoglalta a kijelölt helyszínt, az önkormányzat anyagi támogatásával és a szülők segítségével a felmerülő akadályokat is megoldják – közölte lapunk megkeresésére a két iskola igazgatója.

  • Váradis kisdiákok a Puskás-iskola Gyár utcai épületében. Fotók: Albert Levente
    Váradis kisdiákok a Puskás-iskola Gyár utcai épületében. Fotók: Albert Levente

A Csíki negyedtől régi Szemerjáig több iskolaépület között ingázik naponta Lazar Raimond Adrian, a Váradi-iskola igazgatója, aki gyakran a gondnokkal és a karbantartókkal érkezik az adott helyszínre, ahol éppen valamilyen felmerülő problémát kell megoldani. Az iskola régi épületének felújított szárnyában tizenöt gimnáziumi és egy elemi osztály fog működni, itt az utolsó simításokat végzik, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának épületében öt elemi és öt gimnáziumi osztály kapott helyet, a Csíki negyedi Gödri Ferenc Általános Iskolában és a szemerjai egykori Kiss Árpád Általános Iskolában hét-hét elemi osztály diákjai tanulnak. Utóbbiban van a Step by Step tagozat öt osztállyal, az épület pedig azáltal vált szabaddá, hogy a korábban itt működő óvodai csoportok elköltöztek a Borvíz utcai új óvodába. A Puskás Tivadar Szakközépiskola Gyár utcai műhelyeinek épületében öt elemi osztály rendezkedett be, két elemi osztályt a Székely Mikó Kollégium fogadott be a Gábor Áron utcai épületébe. 

Mivel még bőven akad tennivaló, Zöld héttel és Iskola másként héttel kezdik a tanévet, erre külön minisztériumi engedélyt kellett kérniük, mivel jogszabály szerint egy tanítási modulban említett tevékenységek közül csak az egyiket szabadna megszervezni. Úgy tervezik, mire megkezdik az oktatást, mind a hat helyszín kijelölt osztálytermeiben felszerelik a táblákat, elhelyezik a szekrényeket, az okostáblával, függönyökkel még várni kell, tanév közben ezek is a helyükre kerülhetnek. Ez egy olyan év, amelyet mindenkinek túl kell élnie valahogy – szögezte le az igazgató. 

 

Váradis kisdiákok a szemerjai egykori Kiss Árpád Általános Iskolában

 

A Nicolae Colan Általános Iskola teljes diákserege, kivéve az előkészítősöket, tegnap az Olt partjára kirándult, az építkezés miatti átszervezés után egyesek még nem is jártak az osztályukban. A főépületen belül is nagy volt a költözködés: az egyik szárnyat átvette az építő, a másikban működik a teljes gimnáziumi tagozat tizenkét osztállyal, négy magyar tan­nyelvű hagyományos osztály és négy Waldorf, valamint négy román tan­nyelvű és ezen kívül három magyar elemi osztály. A román elemi osztályok udvaron belül maradtak, az iskola új épületének konferenciatermét, a könyvtárt, a dísztermet, a kicsi tornatermet használják, és ide költözött a titkárság is. A magyar hagyományos harmadik és negyedik osztály a Bertis cég Horgász utcai épületének emeletén kapott helyet, a Waldorf-tagozat öt alsó osztálya a Diakónia Keresztyén Alapítvány irodáknak és védett lakásoknak épített Gyöngyvirág utcai épületének földszintjén rendezkedett be. Itt még bőven van tennivaló: egy termet ketté kell választani, itt fognak tanulni az elsősök és a negyedikesek, megvan már az elképzelés a megoldásra, az önkormányzat fedezi a költségeket. A másik három osztály külön-külön termet kapott, ezek ellenben igen kis méretűek, miközben a Waldorf-módszer szerinti oktatásban sok a mozgás, a nagyobb helyet igénylő művészeti tevékenység, de a tanítói közösség így is igen hálás azért, hogy  a Diakónia befogadta őket, egy helyen lehetnek, és ottjártunk alkalmával kiemelték: külön köszönik Makkai Péternek, a Diakónia igazgatójának, hogy több szempontból is megértően viszonyult az igényeikhez.

 

A Colan-iskola Waldorf-tagozatos diákjai a Diakónia épületében tanulnak

 

Szóban forgó két iskolában a katedrák elosztásáról is érdeklődtünk, azaz kellett-e valakit elbocsátani a megszorító intézedések miatt, illetve maradtak-e órák lefödetlenül. A Colan-iskolában sikerült kiegészíteni minden pedagógus heti óraszámát tizennyolcról húszra, az igazgatónak az általa vezetett iskolában és a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskolában jön ki a tíz órája, egy testnevelő tanárnak, aki eddig heti négy órában tanított, nem tudtak órát biztosítani. A Váradi-iskolában igen fura helyzet alakult ki: minden katedrát kiegészítettek, ellenben négy román tannyelvű matematikaóra lefödetlen maradt. A versenyvizsgán ezeket nem választotta iskolán kívüli pedagógus, házilag pedig úgy tudnák megoldani, hogy az aligazgató elvállalja, ellenben ő nem jogosult arra, hogy a kötelezőn felüli plusz órákért bért kapjon, csupán önkéntes munkaként tarthatná meg. 

Nem az említett két sepsiszentgyörgyi iskola kezdte az új tanévet a legnehezebb körülmények között, hisz több tanintézményben folynak a felújítási munkálatok, emiatt nem lesz zavartalan az oktatás máshol sem, de az biztos, egyetlen más iskola osztályai sem szóródtak ennyire szét. A jó szervezésnek köszönhetően viszonylag kevés tanárnak kell futkosnia az épületek között, ezért tömörítették lehetőség szerint egy helyre az elemi és külön a gimnáziumi osztályokat – szögezte le mindkét iskola igazgatója. 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-10 08:00 Cikk megjelenítése: 326 Olvasóink értékelése: 2.5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 280
szavazógép
2025-09-10: Közélet - Iochom István:

Színdarabbal indult az új tanév (150 éves a dálnoki iskola)

Hétfőn délelőtt a dálnoki művelődési házban került sor a Darkó Jenő Általános Iskola tanévnyitó ünnepségére. Az iskola színjátszó csoportja Tóth Katalin magyar szakos tanárnő és Bonda Anna Mária iskolaigazgató irányításával A dálnoki oktatás másfél évszázada című színdarabot adta elő, amelyet régi jegyzőkönyvek és egyéb írásos dokumentumok alapján állítottak össze, s végigkövették az iskola történetét igazgatóinak bemutatásával. 
2025-09-10: Máról holnapra - Mózes László:

A nyugdíjkorhatár és az elzálogosított jövő

Nem zálogosíthatjuk el az utánunk következő generációk jövőjét – állította mintegy ötvenperces, a köztévé által készített televíziós interjújában Ilie Bolojan miniszterelnök. A beszélgetés vissza is nézhető, ugyanis pontosabb képet a nyilatkozatok egésze nyújt, a kiragadott megjegyzések könnyen tévútra terelhetik az érdeklődőt.
rel="noreferrer"