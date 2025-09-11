JEGYEK-BÉRLETEK. A Tamási Áron Színház előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104, 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon lehet jegyeket vásárolni. A bemutatóra szóló jegyek ára 60 lejre, a standard jegyek ára (előadástól függően) 50, illetve 40 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 30, illetve 25 lejre, a csoportos diákjegyek ára 25, illetve 20 lejre, a szakmai jegyek ára 20 lejre módosul. A nagycsaládos jegyek is drágulnak 5 lejjel, ezentúl 15 lejbe kerülnek. * Az ajándékutalványok ára továbbra is 120 és 240 lej, ezeket és a mecénásbérleteket csak személyesen lehet megvásárolni a központi jegyirodában. * A mecénásbérlet 800 lejbe kerül, két bérlet ára pedig kedvezményesen 1500 lej. Érdeklődni a 0726 083 338-as telefonszámon lehet.

Ingyenes képzés

A 2025/2026-ös tanévben egyházmegyei, egyházközségi presbitereknek, a keresztyén értékrend mellett elkötelezett pedagógusoknak, közművelődési szakembereknek, önkénteseknek, civil szervezetek képviselőinek székelyföldi kihelyezett osztály indul a Református Közösségfejlesztő Népfőiskola keretében. Főbb tematikák: a keresztyén értékrend; közösségfejlesztés, közösségszervezés, közösségépítés; népfőiskola-szervezés és menedzsment; helyi szükségletekre épülő tantervek készítése. A levelező képzés díjtalan, legalább 15 fő esetén indul; képzési idő: 2 félév. Az egyéves levelező tanfolyam 6 hétvégi konzultációt tartalmaz, melyeket pénteken 17 órától szombaton kora délutánig tartanak Székelyudvarhelyen. A jelentkezésnek nem feltétele az érettségi megléte, sem pedig választott gyülekezeti tisztség betöltése, de lelkészi ajánlás szükséges. Érdeklődni, jelentkezni szeptember 30-ig lehet személyesen a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság székhelyén, Székelyudvarhelyen az Eötvös József utca 13. szám alatt vagy telefonon, illetve e-mailben. Kapcsolattartó személyek: Balla Zoltán (0756 221 806) és Páll Attila Csaba lelkipásztor-esperes (0757 362 103). E-mail:

humanreform2@gmail.com, erdelyinepfoiskola@gmail.com, pallattila@reformatus.ro.

Zene

KULTURÁLIS SZÓRVÁNYPROGRAM. A Kónya Ádám Művelődési Ház égisze alatt működő sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda Egyesület szeptember 13–14-én Kulturális program a szórványból meghívott vendégekkel című program részeként Magyarlapádról fogad vendégeket. Szombaton 18 órakor a Kónya Ádám Művelődési Házban a Kultúrprogram a magyar hagyományokért című hagyományőrző műsoron fellép a 40 éves magyarlapádi Pirospántlikás zenekar és a Református Egyházközség Kórusa, a sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus Vegyes Kar, valamint a sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda. Vasárnap a szemerjai református templomban a 11 órától kezdődő istentiszteleten rövid bemutatkozó koncertet ad a magyarlapádi Református Egyházközség Kórusa.

OPERA-ELŐADÁS PARAJDON. A Magyar Állami Operaház ingyenes magyar nyelvű produkcióját, Donizetti A csengő című vígoperáját lehet megtekinteni szeptember 13-án, szombaton Parajdon a Gördülő Opera turné záró előadásaként. Az eseményre a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet ingyenes buszjáratot biztosít sepsiszentgyörgyi indulással, csíkszeredai megállóval. Érdeklődni a 0758 965 399-es és a 0741 020 011-es telefonon lehet.

Hitvilág

ISTENNEL A GYERMEKNEVELÉSBEN. A Szülők iskolája program keretében Ilyés Zsolt plébános Istennel a gyermeknevelésben címmel tart előadást pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia Márton Áron-termében. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház épületében.

BÚCSÚ. Szeptember 14-én, vasárnap 18 órától Fájdalmas Szűzanya tiszteletére tartanak búcsút Illyefalván.

X. Szent Mihály-havi Forgatag Zabolán

A részletes program: pénteken: 18 órától felvonulás (Csángó Néprajzi Múzeum, Mikes-kastély), 19 órától táncház, zenél a Finom Zenekar, táncházgazdák: Tőkés Csaba Zsolt, Tőkés Edit, Stefán Bencze, Stefán Dobai Katalin; szombaton: 11.30-tól megnyitó, 12 órától főzőverseny, 12 órától XIV. Mikes Kupa a sportcsarnokban, 15.30-tól a főzőverseny zsűrizése, 15.30-tól Székelytamásfalvi Férfikórus, 16 órától Gelencei Férfi Dalárda, 16.30-tól a főzőverseny eredményhirdetése (Mikes Kupa), 17 órát „Ugrancsok” – az Ugron Ranch kis lovastorna-csapata, 17.30-tól A Csodaszarvas legendája lovas színdarab – a legősibb eredetmondánkat bemutatja az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület csapata, 19 órától DJ Szabi. A gyerekeket ugrálóvár, illetve a Zabolai Nőszervezet vezetésével egész napos gyermekfoglalkozás várja.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő) és románul beszélő, 18.15-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 18.15-től Bocs, kicsim (román feliratos), 20.15-től F1 (magyarul beszélő) és Többesélyes szerelem (román feliratos). Honlap: artacinema.ro/hu.

Ingyenes online előadás

A gyermekkori traumák nem múlnak el attól, hogy nem beszélünk róluk – viszont a jelenben is hatnak ránk. A szeptember 13-án 9–17 óráig tartandó Trauma Konferencián több mint húsz előadással segítenek megérteni a tünetek mögött húzódó okokat, és kapaszkodókat adnak ahhoz, hogy megfelelő segítséget találjanak az érdeklődők. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a konferencia.knapekeva.hu oldalon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (0267 351 057) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator gyógyszertár (0267 362 961) tart nyitva.

Röviden

SZÍVES ÖSSZEJÖVETEL. A Sepsiszentgyörgyi Szívbetegek Egyesülete összejövetelt tart 12-én, pénteken 16 órától a Kónya Ádám Művelődési Házban.

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban szombatig naponta 8–16 óráig, Sepsibükszádon ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Uzonban és Uzonfüzesen, pénteken Sepsimagyaróson, Lisznyóban és Lisznyópatakon. Honlap: tega.ro.

BIKE PIKNIK. Szeptember 13-án, szombaton egész napos közösségi eseményre várják a kerékpározás, a mozgás és a természet szerelmeseit a Borvíz utcai Fish Garden rendezvényközpontba.