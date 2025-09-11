Részvét

Őszinte részvétünk kolléganőnknek, Szász Etelkának édesanyja elhunyta

alkalmából.

A Gyermekek Palotája

munkaközössége

4335354

Fájdalommal búcsúzunk egykori osztálytársunktól, VÁNCSA ZSUZSÁTÓL.

Emlékedet megőrizzük.

Nyugodj békében.

Az 1964-ben végzett

mikós vén diákok

4335359

Megemlékezés

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

FERENCZ ISTVÁNRA halálának hatodik hónapjában és leányára, FERENCZ ZITA MÁRIÁRA halálának tizenkettedik évfordulóján.

Nyugodjanak békében

az Úr Jézus szent nevében.

Szerető családjuk

és hozzátartozóik

4335361

„Kétség nem győzhet rajtad itt, hulljon bár könnyek árja: akit szerettél, nincs-e mind veled, szívedbe zárva?” (Emily Brontë) Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni SZABÓ IMRÉNÉ

FERENCZ ILONÁRA

halálának 4. évfordulóján.

Jósága és szeretete örök emlékként szívünkben él.

Három gyermeke

és azok családja

1120383

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a mikóújfalusi

vitéz URSZULY SÁMUELRE halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120391

Halálának első évfordulóján emlékezünk szeretett

Édesapánkra,

ZÁGONI ALADÁRRA, a kolozsvári születésű sepsiszentgyörgyi fotós-műépítészre. Tisztelgünk élete, alkotásai és szeretete előtt. Te álmot tettél életté, és életed ma is álmunk valósága. Hiányod fáj, de örökséged és lelked fényként vezet minket tovább.

Nyugodj békében.

Szerető családod

1120389

Örök hiányát érezve, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bélafalvi

SEBESTYÉN JÁNOSNÉ JAKAB BLANKÁRA (Babucira)

halálának 9. évfordulóján.

Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet.

Szerettei

105689

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a bélafalvi id. JAKAB VINCÉRE halálának 56. és JAKAB VINCÉNÉ

KÁDÁR ANNÁRA

halálának 19. évfordulóján.

Áldott legyen a föld, ahol örök álmukat alusszák.

Szeretteik

105688