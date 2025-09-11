Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. szeptember 11., csütörtök, Elhalálozás

Részvét

Őszinte részvétünk kolléganőnknek, Szász Etelkának édesanyja elhunyta 
alkalmából.
A Gyermekek Palotája 
munkaközössége


Fájdalommal búcsúzunk egykori osztálytársunktól, VÁNCSA ZSUZSÁTÓL.
Emlékedet megőrizzük.
Nyugodj békében.
Az 1964-ben végzett
mikós vén diákok


 

Megemlékezés

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi 
FERENCZ ISTVÁNRA halálának hatodik hónapjában és leányára, FERENCZ ZITA MÁRIÁRA halálának tizenkettedik évfordulóján.
Nyugodjanak békében
az Úr Jézus szent nevében.
Szerető családjuk
és hozzátartozóik


„Kétség nem győzhet rajtad itt, hulljon bár könnyek árja: akit szerettél, nincs-e mind veled, szívedbe zárva?” (Emily Brontë) Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni SZABÓ IMRÉNÉ 
FERENCZ ILONÁRA
halálának 4. évfordulóján.
Jósága és szeretete örök emlékként szívünkben él.
Három gyermeke
és azok családja


Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a mikóújfalusi 
vitéz URSZULY SÁMUELRE halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei


Halálának első évfordulóján emlékezünk szeretett
Édesapánkra,
ZÁGONI ALADÁRRA, a kolozsvári születésű sepsiszentgyörgyi fotós-műépítészre. Tisztelgünk élete, alkotásai és szeretete előtt. Te álmot tettél életté, és életed ma is álmunk valósága. Hiányod fáj, de örökséged és lelked fényként vezet minket tovább.
Nyugodj békében.
Szerető családod


Örök hiányát érezve, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bélafalvi 
SEBESTYÉN JÁNOSNÉ JAKAB BLANKÁRA (Babucira)
halálának 9. évfordulóján. 
Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet.
Szerettei


Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a bélafalvi id. JAKAB VINCÉRE halálának 56. és JAKAB VINCÉNÉ 
KÁDÁR ANNÁRA
halálának 19. évfordulóján. 
Áldott legyen a föld, ahol örök álmukat alusszák.
Szeretteik


Hozzászólások
