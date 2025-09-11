Részvét
Őszinte részvétünk kolléganőnknek, Szász Etelkának édesanyja elhunyta
alkalmából.
A Gyermekek Palotája
munkaközössége
4335354
Fájdalommal búcsúzunk egykori osztálytársunktól, VÁNCSA ZSUZSÁTÓL.
Emlékedet megőrizzük.
Nyugodj békében.
Az 1964-ben végzett
mikós vén diákok
4335359
Megemlékezés
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
FERENCZ ISTVÁNRA halálának hatodik hónapjában és leányára, FERENCZ ZITA MÁRIÁRA halálának tizenkettedik évfordulóján.
Nyugodjanak békében
az Úr Jézus szent nevében.
Szerető családjuk
és hozzátartozóik
4335361
„Kétség nem győzhet rajtad itt, hulljon bár könnyek árja: akit szerettél, nincs-e mind veled, szívedbe zárva?” (Emily Brontë) Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni SZABÓ IMRÉNÉ
FERENCZ ILONÁRA
halálának 4. évfordulóján.
Jósága és szeretete örök emlékként szívünkben él.
Három gyermeke
és azok családja
1120383
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a mikóújfalusi
vitéz URSZULY SÁMUELRE halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120391
Halálának első évfordulóján emlékezünk szeretett
Édesapánkra,
ZÁGONI ALADÁRRA, a kolozsvári születésű sepsiszentgyörgyi fotós-műépítészre. Tisztelgünk élete, alkotásai és szeretete előtt. Te álmot tettél életté, és életed ma is álmunk valósága. Hiányod fáj, de örökséged és lelked fényként vezet minket tovább.
Nyugodj békében.
Szerető családod
1120389
Örök hiányát érezve, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bélafalvi
SEBESTYÉN JÁNOSNÉ JAKAB BLANKÁRA (Babucira)
halálának 9. évfordulóján.
Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet.
Szerettei
105689
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a bélafalvi id. JAKAB VINCÉRE halálának 56. és JAKAB VINCÉNÉ
KÁDÁR ANNÁRA
halálának 19. évfordulóján.
Áldott legyen a föld, ahol örök álmukat alusszák.
Szeretteik
105688