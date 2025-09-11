KÃ©t hÃ¡romszÃ©ki futsalos is meghÃ­vÃ³t kapott a MagyarorszÃ¡g elleni EurÃ³pa-bajnoki pÃ³tselejtezÅ‘re kÃ©szÃ¼lÅ‘ romÃ¡n teremlabdarÃºgÃ³-vÃ¡logatottba, amely kedden kezdte el az edzÃ©seket. KacsÃ³ Endre szÃ¶vetsÃ©gi kapitÃ¡ny munkÃ¡jÃ¡t a Sepsi-SIC edzÅ‘-jÃ¡tÃ©kosa, MÃ¡nya Szabolcs segÃ­ti majd.

A romÃ¡niai teremlabdarÃºgÃ³-vÃ¡logatott szeptember 18-Ã¡n Ã©s 24-Ã©n jÃ¡tssza a 2026-os Eb-pÃ³tselejtezÅ‘jÃ©t MagyarorszÃ¡g ellen. A pÃ¡rharc gyÅ‘ztese kijut a szlovÃ©nâ€“lettâ€“litvÃ¡n kÃ¶zÃ¶s rendezÃ©sÅ± kontinensviadalra, amelyet januÃ¡r 20. Ã©s februÃ¡r 7. kÃ¶zÃ¶tt tartanak. Az elsÅ‘ mÃ©rkÅ‘zÃ©st szeptember 18-Ã¡n Debrecenben a FÅ‘nix ArÃ©nÃ¡ban rendezik 21 Ã³rÃ¡tÃ³l, a visszavÃ¡gÃ³ra szeptember 24-Ã©n 19.30-tÃ³l kerÃ¼l sor CraiovÃ¡n a vÃ¡rosi sportcsarnokban.

A kÃ©t talÃ¡lkozÃ³ra KacsÃ³ Endre szÃ¶vetsÃ©gi kapitÃ¡ny 14 jÃ¡tÃ©kost hÃ­vott be a nemzeti csapatba, kÃ¶ztÃ¼k van kÃ©t hÃ¡romszÃ©ki futsalos is: a Sepsi-SIC jÃ¡tÃ©kosa, KanyÃ³ SzilÃ¡rd Ã©s a VSK SzÃ©kelyudvarhely egyÃ¼ttesÃ©t erÅ‘sÃ­tÅ‘ MiklÃ³s TamÃ¡s. A szakmai stÃ¡b tagjakÃ©nt a kispadon helyet kap MÃ¡nya Szabolcs, a sepsiszentgyÃ¶rgyi zÃ¶ld-fehÃ©rek edzÅ‘je is.

A magyar Ã©s a romÃ¡n vÃ¡logatott 2015-ben mÃ¡r vÃ­vott egymÃ¡ssal emlÃ©kezetes Eb-pÃ³tselejtezÅ‘t: akkor az anyaorszÃ¡giak a visszavÃ¡gÃ³ utolsÃ³ mÃ¡sodpercÃ©ben, DrÃ³th ZoltÃ¡n gÃ³ljÃ¡val harcoltÃ¡k ki a tovÃ¡bbjutÃ¡st. A romÃ¡n csapat eddig nÃ©gyszer szerepelt kontinenstornÃ¡n: 2007-ben PortugÃ¡liÃ¡ban, 2012-ben HorvÃ¡torszÃ¡gban, 2014-ben Belgiumban, valamint 2018-ban SzlovÃ©niÃ¡Â­ban. Legjobb eredmÃ©nyeit 2012-ben Ã©s 2014-ben Ã©rte el, amikor a negyeddÃ¶ntÅ‘ig jutott.

A romÃ¡niai futsalvÃ¡logatott kerete a MagyarorszÃ¡g elleni pÃ³tselejtezÅ‘re: * kapusok: PetriÈ™or ToniÈ›Äƒ (Galaci United), Roberto Voin (MarosvÃ¡sÃ¡rhelyi VSK) * mezÅ‘nyjÃ¡tÃ©kosok: Iszlai RichÃ¡rd, Mihnea Toader, CherteÈ™ Patrik, Sergiu GavrilÄƒ, VlÄƒduÈ› DudÄƒu (mind a MarosvÃ¡sÃ¡rhelyi VSK-tÃ³l), Daniel Araujo, Darius Nastai, Andrei CrÄƒciun, Robert CriÈ™an (mind a Galaci UnitedtÅ‘l), MiklÃ³s TamÃ¡s (VSK SzÃ©kelyudvarhely), KanyÃ³ SzilÃ¡rd (Sepsi-SIC), Hadnagy IstvÃ¡n (StudiÃ³ Futsal NyÃ­regyhÃ¡za). (tibodi)