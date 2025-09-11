Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hegyi-kerékpározásBalkán-bajnokságra készül Molnár Ede

2025. szeptember 11., csütörtök, Sport

Az idény véghajrája is tartogat izgalmakat a sepsiszentgyörgyi Molnár Ede számára, aki a következő hetekben három fontos megmérettetésen áll rajthoz. Előbb szeptember 20-án a Cross Country Olympic (XCO) Balkán-bajnokságon teszi próbára magát, majd október 5-én a Cross Country Eliminator (XCE) Európa-bajnokság következik, végezetül október 11-én a világkupa-sorozat utolsó, hatodik állomásán zárja a szezont.

  • Fotó: Facebook / Ede Molnár
    Fotó: Facebook / Ede Molnár

A háromszéki sportoló tavaly kihagyta a Szerbiában rendezett Cross Country Olym­pic Balkán-bajnokságot, mivel akkor Indonéziában versenyzett a Cross Country Eliminator világkupa-sorozat harmadik szakaszán. Ezt megelőzően 2021-ben Bosznia-Hercegovinában, 2022-ben Görögországban és 2023-ban Romániában is aranyéremmel zárta a megmérettetést, amelynek idén ismét Câmpulung ad otthont. A székelyföldi kerékpáros 2024-ben kézközépcsonttörés után szerzett bronzérmet az XCE Európa-bajnokságon. A sepsiszentgyörgyi versenyző a múlt évben címvédőként utazott Gibraltárba, ahol 2022 után másodszor állhatott a dobogó harmadik fokára.

A Cross Country Eliminator világkupa-sorozatból csak egy forduló van hátra Barcelonában. A 29 éves megyeszékhelyi bringást a legutóbbi két állomáson balszerencse akadályozta, ugyanis Törökországban és Brazíliában is elesett a negyeddöntőben, így a tizenharmadik és a tizenötödik helyen fejezte be a viadalt, ellenben São Paulóban a Short Track futamon szoros befutót követően a másodikként haladt át a célvonalon. Molnár Ede Németországban hetedikként végzett, korábban pedig Belgiumban és Tádzsikisztánban szintén döntőbe jutott, aztán az érmekről alig lemaradva mindkétszer negyedik lett, így összesen 194 pontot gyűjtött, amivel összetettben a hatodik.

Az XCE világkupa-sorozat állása: 1. Jakob Klemenčič 389 pont, 2. Jeroen van Eck 319, 3. Edvin Lindh 315, 4. Lorenzo Serres 265, 5. Simon Gegenheimer 251, 6. Molnár Ede 194, 7. Louis Krauss (Németország) 110, 8. Theo Hauser (Ausztria) 96, 9. Killian Hampiaux (Franciaország) 94, 10. Matic Kranjec Žagar 91. (miska)

