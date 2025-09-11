Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 3. LigaAz utolsó előttit fogadja a Kézdivásárhelyi SE

2025. szeptember 11., csütörtök, Sport

Hazai környezetben folytathatja remek teljesítményét a listavezető Kézdivásárhelyi SE, amely szombaton 17 órától a táblázatban utolsó előtti CSM Râmnicu Sărat ellen lép pályára a Sinkovits Stadionban. A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában a nyeretlen Sepsi OSK II. szombaton 17 órától az Unirea Braniștea otthonában játszik.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

Az éllovas kézdivásárhelyi csapat a múlt héten magabiztos győzelmet aratott, hátrányból fordítva diadalmaskodott a CS Blejoi vendégeként (3–1), míg a CSM Râmnicu Sărat hazai pályán szenvedett egyértelmű vereséget, így az Unirea Braniștea könnyedén begyűjtötte a három pontot (1–5). A felső-háromszéki és a Buzău megyei alakulat korábban négyszer nézett farkasszemet, ezeken a mérkőzéseken osztoztak a sikereken, ahogy tették a legutóbbi kiírásban is, hiszen a céhes városi és a munténiai gárda is megnyerte a hazai összecsapását. A sepsiszentgyörgyi együttes a második fordulóban saját közönsége előtt maradt alul a Sporting Liești ellen (1–3), ráadásul szombaton nehéz idegenbeli találkozóra számíthat. Nagy Sándor legénysége és a Galaci megyei klub az előző idényben kétszer találkozott, mindkétszer a moldvai csapat bizonyult jobbnak, amely a második helyen zárta az alapszakaszt, aztán az élen végzett a felsőházi rájátszásban.

A harmadik forduló programja: * péntek: Galaci Oțelul II.–CS Păulești (17 óra), Petrolul Ploiești II.–CS Blejoi (17 óra), FC Unirea Brăila–CS Victoria Traian (17 óra) * szombat: Unirea Braniștea–Sepsi OSK II. (17 óra), Kézdivásárhelyi SE–CSM Râmnicu Sărat (17 óra), Sporting Liești–CSO Plopeni (17 óra). (miska)

Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-11 08:00
