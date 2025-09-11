Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, vb-selejtezőPortugália nyert a Puskás Arénában

2025. szeptember 11., csütörtök, Sport

A magyar labdarúgó-válogatott kedden 3–2-re kikapott a por­tugál csapattól a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, így visszacsúszott a csoport harmadik helyére. A nemzeti együttes a 15. mérkőzésén is nyeretlen maradt a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugália ellen.

    Fotók: Tókos Csaba

A portugálok azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést, az első percekben a magyarok a félpályát  csak elvétve lépték át. Az ellenfél türelmesen futballozott, nem vállalt nagy kockázatot, inkább várta, hogy a hazai védelem hibázzon. A magyar csapat szinte csak pillanatokra birtokolta a labdát, hosszú indításokkal próbálkoztak, amelyek rendre pontatlanok voltak. A 21. percben azonban a nemzeti együttes az első lehetőségét gólra váltotta Varga Barnabás hajszálpontos fejesével. Hátrányban a vendégek magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, nem is kellett sokat várni az első komolyabb helyzetükre, viszont Cristiano Ronaldo közeli löketét Tóth Balázs bravúrral hárította, majd Rúben Neves lövését is kiütötte. A harmadik portugál kísérletnél már a kapus is tehetetlen volt, így a felek döntetlennel vonultak pihenőre.

 

 

A második félidőben Portugália mezőnyfölényben játszott, a magyar alakulatnak a labdakihozatal is problémát jelentett. A vendégek egy szöglet után büntetőhöz jutottak, Loic Nego kezéről vágódott le a labda, a tizenegyest pedig Ronaldo értékesítette. A 70. perctől feljebb tolta a védekezését a magyar gárda, amely alkalmanként megzavarta a riválist, sikerült is néhány ígéretes akciót vezetni. Komoly helyzeteket nem tudtak kidolgozni, ellenben elég volt egyetlen jó beadás és Varga ismét igazolta klasszis fejjátékát, és másodjára is bevette a portugál kaput. A magyar öröm rövid ideig tartott, mert nem sokkal később João Cancelo ismét előnyhöz juttatta a portugálokat. Marco Rossi tanítványai ugyan próbálkoztak becsülettel a lefújásig, azonban másodszor már nem sikerült egyenlíteniük, így be kellett érniük a tisztes vereséggel.

 

 

Eredmények, vb-selejtező: * F-csoport, 2. forduló: Magyarország–Portugália 2–3 (gólszerzők: Varga 21., 84., illetve Silva 36., Ronaldo 58. – tizenegyesből, Cancelo 86.), Örményország–Írország 2–1 (gsz.: Szpertszjan 45+1. – tizenegyesből, Ranos 51., illetve Ferguson 57.) * H-csoport, 5. forduló: Ciprus–Románia 2–2 (gsz.: Loizou 29., Charalampous 76., illetve Drăguș 2., 18.), Bosznia-Hercegovina–Ausztria 1–2 (gsz.: Džeko 50., illetve Sabitzer 49., Laimer 65.).

