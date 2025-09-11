Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Ellenőrzik a fogyatékkal élők papírjait

2025. szeptember 11., csütörtök, Család

Florin Manole munkaügyi miniszter szerint a fogyatékkal élőnek nyilvánított bukaresti személyek 26 százalékának szabálytalanul állapították meg a fogyatékosságát.

  • Fotó: pixabay.com
    Fotó: pixabay.com

A tárcavezető egy ellenőrzés eredményét ismertette az újságírókkal a parlamentben. Tájékoztatása szerint számos fogyatékkal élőnek nyilvánított fővárosi személynek vagy hiányos volt, vagy szabálytalan dokumentumokat tartalmazott a fogyatékosságát igazoló iratcsomója. De olyan személyek is vannak, akik hátrányos helyzetbe kerültek a fogyatékosságuk szintjének megállapításakor. „Tehát visszaélések és tévedések is akadnak” – magyarázta.

Manole elmondta, hogy az ellenőrzéseket kiterjesztik a megyékre is, és a visszaélésgyanús esetekről tájékoztatják az ügyészséget. A miniszter közölte azt is, hogy a kormány változtatni készül a fogyatékosság megállapításainak kritériumain, de biztosította a fogyatékkal élőket, hogy ezek a változások nem fognak a fogyatékosságuk újraértékeléséhez vezetni.

Romániában a hivatalos nyilvántartások szerint 2024 júniusának végén 942 889 fogyatékkal élő személyt tartottak számon, míg 2024 novemberében több forrás is csaknem egymillió (kb. 980–990 ezer) főre becsülte ezt a számot, hangsúlyozva, hogy a 2021 óta jegyzett növekedés a fizikai, érzékszervi és mentális sérülésekkel élőket is magában foglalja. 

2023-ban a 16 év feletti uniós népesség 27 százaléka élt a fogyatékosság valamilyen formájával, ami az Eurostat becslése szerint 101 millió embert jelent, azaz minden negyedik személy érintett. Romániában a fogyatékkal élők aránya 30,6 százalék volt. (Agerpres–i.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-11 08:00 Cikk megjelenítése: 47 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 302
szavazógép
2025-09-11: Sport - :

Portugália nyert a Puskás Arénában (Labdarúgás, vb-selejtező)

A magyar labdarúgó-válogatott kedden 3–2-re kikapott a por­tugál csapattól a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, így visszacsúszott a csoport harmadik helyére. A nemzeti együttes a 15. mérkőzésén is nyeretlen maradt a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugália ellen.
2025-09-11: Család - :

Együttműködés (Személyes)

Van a mondás, hogy „sokan vagyunk, sokfélék”, és ez tény. Hogy mit kezdünk a „sokféleségünkkel”, az rajtunk és az együttműködési képességünkön múlik. Ha sok ember egy irányba húz, annak elképesztő megvalósító ereje van, ellenkező esetben viszont rombol, a széthúzás konfliktust, összecsapást, sőt, háborút gerjeszt.
rel="noreferrer"