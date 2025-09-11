Ellenőrzik a fogyatékkal élők papírjait

A tárcavezető egy ellenőrzés eredményét ismertette az újságírókkal a parlamentben. Tájékoztatása szerint számos fogyatékkal élőnek nyilvánított fővárosi személynek vagy hiányos volt, vagy szabálytalan dokumentumokat tartalmazott a fogyatékosságát igazoló iratcsomója. De olyan személyek is vannak, akik hátrányos helyzetbe kerültek a fogyatékosságuk szintjének megállapításakor. „Tehát visszaélések és tévedések is akadnak” – magyarázta.

Manole elmondta, hogy az ellenőrzéseket kiterjesztik a megyékre is, és a visszaélésgyanús esetekről tájékoztatják az ügyészséget. A miniszter közölte azt is, hogy a kormány változtatni készül a fogyatékosság megállapításainak kritériumain, de biztosította a fogyatékkal élőket, hogy ezek a változások nem fognak a fogyatékosságuk újraértékeléséhez vezetni.

Romániában a hivatalos nyilvántartások szerint 2024 júniusának végén 942 889 fogyatékkal élő személyt tartottak számon, míg 2024 novemberében több forrás is csaknem egymillió (kb. 980–990 ezer) főre becsülte ezt a számot, hangsúlyozva, hogy a 2021 óta jegyzett növekedés a fizikai, érzékszervi és mentális sérülésekkel élőket is magában foglalja.

2023-ban a 16 év feletti uniós népesség 27 százaléka élt a fogyatékosság valamilyen formájával, ami az Eurostat becslése szerint 101 millió embert jelent, azaz minden negyedik személy érintett. Romániában a fogyatékkal élők aránya 30,6 százalék volt. (Agerpres–i.)