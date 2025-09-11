Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

SzemélyesEgyüttműködés

2025. szeptember 11., csütörtök, Család

Van a mondás, hogy „sokan vagyunk, sokfélék”, és ez tény. Hogy mit kezdünk a „sokféleségünkkel”, az rajtunk és az együttműködési képességünkön múlik. Ha sok ember egy irányba húz, annak elképesztő megvalósító ereje van, ellenkező esetben viszont rombol, a széthúzás konfliktust, összecsapást, sőt, háborút gerjeszt.

  • Fotó: pixabay.com
    Fotó: pixabay.com

Az együttműködés kapcsán talán elsődleges szempont, hogy a cél jól meghatározott és közös legyen, továbbá hogy ennek mentén mindenki járuljon hozzá tudása/képessége szerint. Ilyenkor az elérendő cél felülemelkedik a személyes vágyakon, hiszen azok eltérőek lehetnek. Ez azt jelenti, hogy a kitűzött irányt nem rendeljük alá személyes igényeknek, követjük a feladat ránk eső részét a megállapodás szerint. Az empátia, az érzelmi intelligencia, a kompromisszumkészség nélkülözhetetlen a békés megegyezésben, illetve a felmerülő nézeteltérések esetén hasznos a kommunikációs, konfliktuskezelési és problémamegoldó készség/képesség.

Az együttműködés, az alkalmazkodás emberi kapcsolataink alapja és nap mint nap életünk része, hiszen nem elkülönülten, hanem közösségben élünk – a legkisebb egységtől a legnagyobbig. Így a barátság-, párkapcsolat-, család-, iskola-, munka- és egyéb közösségek, a társadalom egészének megfelelő működése azon áll (vagy bukik), hogy mennyire vagyunk képesek együttműködni.

Ha azon hadakozunk egymással, hogy kinek van igaza, akkor sose lesz béke, hiszen mindannyiunk igazsága más, abból kifolyólag, hogy minden ember saját „szemüvegén” át látja a világot. Az egyéni tapasztalatok, megélések adják minden ember „igazát”, ami szerint kialakult gondolkodásmódunk, érzelmeink, szokásaink, végső soron nézőpontunk és meggyőződésünk. Ezek fölé emelkedni és meglátni a másik fél „igazát”, érettség és bölcsesség szükségeltetik.
Pedig egyszerű – és észszerű – a dolog: ha mindenki jól van, én is jól vagyok. És nem fordítva – hiszen éppen ez az együttműködés lényege: hogy nem önző vágyunkat/kívánságunkat igyekszünk ráerőltetni a másik félre, hanem figyelembe vesszük annak igényeit is.

Így válhat(na) valóra az, hogy mind önmagunkat, mind társunkat, embertársainkat tiszteletben tartva kölcsönösen, egymást (ki)segítve tegyünk a nagyobb jó érdekében, hiszen ebből mindannyian részesülünk.

Keresztes Erika
bizalmi tanácsadó

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-11 08:00 Cikk megjelenítése: 77 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 302
szavazógép
2025-09-11: Család - :

Ellenőrzik a fogyatékkal élők papírjait

Florin Manole munkaügyi miniszter szerint a fogyatékkal élőnek nyilvánított bukaresti személyek 26 százalékának szabálytalanul állapították meg a fogyatékosságát.
2025-09-11: Család - :

Őszi fajok ébredezése (A város gombái 69.)

A gombák megjelenését nemcsak környezeti tényezők, hanem faji tulajdonságok is meghatározzák. Egyes fajok kedvező körülmények között folyamatosan teremnek késő tavasztól a tél beálltáig. Ilyenek a csiperkék, a tintagombák, a mezei szegfűgomba stb. Más gombáknak viszont rövid idő áll rendelkezésükre, hogy termőtestet képezzenek. Ide tartoznak a kimondottan őszi fajok is – lilapereszke, lilatönkű pereszke, szürke tölcsérgomba, gyűrűs tuskógomba, ibolyás rókagomba stb. – amelyek nagyrészével csak szeptember végétől november közepéig találkozhatunk.
rel="noreferrer"