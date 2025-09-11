Végéhez közeledik a sepsiszentgyörgyi új tömegközlekedési és fogalomirányítási rendszer kiépítése, az ősz folyamán egy hosszabb tesztidőszak következik, amely során kiderül, hogy a város 12 kereszteződésében elhelyezett okos jelzőlámpák, a buszmegállók, és nem utolsósorban az irányítórendszer hogyan teljesít. Az új rendszert egyelőre a rendelkezésre álló autóbuszokkal indítják, a következő tizenkét járműnek jövő év júliusában kell megérkeznie, illetve a Sepsi metropolisz-övezetet kiszolgáló további harminc buszra is megkötötte az önkormányzat a finanszírozási szerződést.

Amint arról több rendben beszámoltunk, a városi mobilitási terv részeként a tömegközlekedés megújítását is elindította évekkel ezelőtt az önkormányzat: uniós finanszírozással elektromos autóbuszokat vásárolt, melyek közül tucatnyi még a múlt évben megérkezett, nagy részük pedig szolgálatba is állt. A következő 12 darab elektromos járműre Árkos községgel közösen pályázott a megyeszékhely, a beszállítóval nemrég kötötték meg a szerződést. Antal Árpád polgármester a közelmúltban jelentette be, hogy a szerződés értelmében a járművek jövő év júliusában érkeznek. Amint rendelkezésre állnak, akkor Árkosról is rendszeres járat indítható, illetve a buszokat a Sepsi metropoliszövezet más településein is használhatják, de ennek részleteiről később tájékoztatnak. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunknak elmondta, hogy az újabb rend jármű szintén a lengyel Solaris gyártótól érkezik, melynek buszai eddig beváltak. A metropoliszövezet közszállításának lefedésére a megyeszékhely 12 községgel (Illyefalva, Kökös, Uzon, Réty, Maksa, Gidófalva, Bodok, Málnás, Mikóújfalu, Sepsibükszád, Kőröspatak, Árkos) társult egy közösségfejlesztési egyesületbe, és az Árkossal közösen benyújtott pályázat mellett egy másikat is útjára indítottak, ami szintén nyertesnek bizonyult. Ez utóbbi harminc elektromos autóbusz beszerzését teszi lehetővé szintén európai uniós alapokból, a finanszírozási szerződést már aláírták a Központi Fejlesztési Ügynökséggel.

Egyelőre még üresen áll a város Brassó felőli kijárata közelében az új utasterminál

A járművekhez szükséges közbeszerzés még hátravan. Amikor ezeket a járműveket is sikerül megvásárolni, és le is szállítják azokat, akkor az összes érintett településen menetrendszerű járatokat lehet majd indítani. Az elképzelések szerint 14 városi és elővárosi vonalat alakítanak majd ki. A harminc autóbusz beszerzése mellett 15 töltőállomást is telepítenek, ezek a városban már kialakítottakat egészítik ki. Az összes jármű beüzemelését és a rendszeres járatok elindítását követően a metropoliszövezetben nagyjából 88 ezer személy részesülhet jobb közszállításban. Amint azt lapunkban korábban már jeleztük, ez utóbbi elindítása több tényezőtől is függ, és hosszabb időt vesz majd igénybe. Egyebek mellett a szolgáltató, a sepsiszentgyörgyi Muti-Trans Rt.-nek rendelkeznie kell az összes eszközzel, valamint a szükséges emberállománnyal (így buszsofőrökkel is).

12 töltő áll az elektromos buszok rendelkezésre az új depóépületben

Nagyjából kész infrastruktúra, következik a tesztidőszak

Ami a megyeszékhelyt illeti, az új közszállítási rendszer több jelentős beruházást is magában foglal: ezek közt ott van két végállomás (a Gólya utcában, valamint a Păius David és a Kis utca sarkán), hatvan új buszmegálló (ezek közül 36 fedett, egy részük digitális nagyképernyőkkel ellátott, 24 pedig födél nélküli), a szépmezői ipari park szomszédságában egy teljesen új depóépületet is létrehoztak, de ide tartoznak a város 12 útkereszteződésében már felszerelt, forgalomszámlálóval ellátott jelzőlámpák is. A két végállomás közül a Gólya utcai már elkészült, csak kisebb simítások vannak hátra, a másiknál az áramellátás terén maradt még tennivaló. Amint arról már beszámoltunk, utóbbi a településközi járatok termináljaként is működik majd. A buszmegállók a helyükre kerültek, és a lámpák egy része olyan útkereszteződésekbe került, ahol eddig is voltak villanyrendőrök, mások meg új helyekre. Az összes új jelzőlámpa forgalomellenőrző/számláló kamerákkal van ellátva, a gyalogátjáróknál pedig gombos villanyrendőrök vannak, cél az, hogy egyrészt az autóbuszok számára minél gördülékenyebbé tegyék a haladást, elkerüljék a járművek torlódását, illetve a gyalogosok is elsőbbséget élvezzenek. Az új villanyrendőrökkel ellátott útkereszteződések egy részét már újra is aszfaltozták, a többit is elvégzik, és az új közlekedési jelzések is felkerülnek az úttestre. Az aszfaltozást az is indokolta, hogy egyes forgalmas kereszteződésekben az úttest rosszabb állapotban volt. Hátravan még a régi jelzőlámpák eltávolítása, az újak elhelyezése és bekötése miatt feltört járdaszakaszok kija­vítása.

Hamarosan új székhelyére költözhet a közszállítási vállalat

Az ipari park szomszédságában megépült depó épületét egy hete adta át az önkormányzat a Multi-Trans közszállítási vállalatnak, a szükséges papírmunka (jegyzőkönyvek) elkészülte után költözik át a vállalat az átmeneti, szintén az ipari parkban lévő székhelyéről. A depóban tizenkét töltő áll az elektromos buszok rendelkezésére a két végállomáson lévő mellett. A forgalomirányítási rendszer központja a helyi rendőrség épületében van, Tóth-Birtan Csaba alpolgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy az eszközök mellett most már a szükséges szoftverek is rendelkezésre állnak, így amint az építkezési, szerelési munkálatok lezárulnak, megkezdődhet a városban a tesztidőszak. Antal Árpád polgármester korábban jelezte, hogy egy elég összetett rendszerről van szó, ezért hosszabb időt vesz majd igénybe a tesztelés, az iskolakezdéshez igazítják az indítását, mert ekkortól nő meg jelentősebben a forgalom a városban. Arra, hogy ez mikorra várható, egyelőre nem tudnak pontos dátumot mondani – tette hozzá.