Iskolai illemhelyiséget bontanának

2025. szeptember 11., csütörtök, Közélet

Barót képviselő-testülete legutóbbi ülésén arról döntött, hogy a Baróti Szabó Dávid és a Gaál Mózes Általános Iskola közös udvarán található illemhelyet idővel lebontják. Nem fog hiányozni – mondta a tanácstagoknak Benedek-Huszár János polgármester –, mert időközben felújítják a központi épületet, s abban új mellékhelyiség is helyet kap.

    A szerző felvétele

Az épületek közt található építmény a város közvagyonában szerepelt, ám ahhoz, hogy a bontási engedélyeztetés elindítható legyen, rá kellett bólintaniuk, hogy magánvagyonba kerüljön. A városvezető érvelése szerint több okból is megérett az épület a bontásra.

Az iskolaépületek hőenergetikai rehabilitációs felújítására vonatkozó pályázattal haladnak. Alá van írva a régi iskolaépület tervezési és kivitelezési szerződése, a tervezés be is fejeződött, most a tervellenőrök dolgoznak, majd az építési engedély kiadása és a munkálatok megkezdése következik, s akkor szükséges lesz a katasztrófavédelmi hivataltól (ISU) egy jóváhagyás megszerzése is. Azokban az esetekben, ha az engedélyeztetésre kért épület közvetlen közelében másik épület is van, másabb és nehezebb az ügyintézés.

Azért sem éri megtartani az épületet, mert a gyakorlat azt mutatja, télen rengetegbe kerül annak fűtése: a főépület alagsorából, részben a föld alatt, részben a szabad ég alatt haladó csövön érkezik a fűtés, a diákok gyakran szellőztetnek, és hatalmas a hőveszteség emiatt. Nem fog hiányozni, mert a pályázat részeként az alagsorban új illemhelyet alakítanak ki a diákok számára.

Velencei Piroska (Magyar Polgári Erő) arra kérdezett rá, hogy ideiglenesen sem lesz más illemhely? Benedek-Huszár János elmondta: egyelőre nem bontanak, de amire az új mellékhelyiség megépül, a régit el kell tüntetniük. Nem zárja ki, hogy a régit már lebontják, s az új még nem lesz kész, de az semmiképp sem lehet több mint néhány hét, ezért ideiglenesen sem kell pótolni azt, hiszen ötven méteren belül van más hely, ahol szükségleteiket elvégezhetik a tanulók.

Szerző: Hecser László Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-11 08:00
