Bibliatábor, falunap és megemlékezés Árkoson

Rendkívüli módon felpörgött az elmúlt időszakban az árkosi közösségi élet: a múlt hét folyamán az unitárius és a református egyházak szervezésében gyermektábort tartottak, szombaton falunapra került sor, melynek legfontosabb eseménye a falu nagy szülöttjére, a 140 éve született dr. Gelei József tudós, egyetemi tanárra való megemlékezés volt, vasárnap pedig ökumenikus istentisztelettel, könyvbemutatóval, majd egy Árkosról szóló történelmi és helytörténeti előadással zárult a rendezvénysorozat.

A táborról és a Gelei Józsefre való megemlékezésről Biró Attila, a helyi unitárius esperes mesélt lapunknak. Mint mondta, a neves kutató augusztus 20-án született, de az iskola igazgatónőjével, valamint a polgármesterrel való egyeztetések nyomán végül úgy döntöttek, hogy összekötik ezt az ünnepséget a falunappal.

Vakációzáró bibliatábor

Az önkéntes fiatalokkal és a szervezőkkel együtt ötven körüli résztvevője volt a tábornak. A gyermekek közül többen is azt nyilatkozták lapunknak, hogy ez volt számukra a nyár legjobb tábora, ahol bibliai történeteket hallottak, énekeltek, kézimunkáztak – papírtányérokat festegettek, érmét-nyakláncot készítettek –, mindenféle finomságokat ettek és rengeteget játszottak. Annak külön örültek, hogy barátokat, ismerősöket, szomszédokat is lehetett hívni a táborba, így valamennyien jó társaságban tölthették a vakáció végét. „Bízom benne, hogy mindenkinek jól telt ez a néhány nap, sikerült közelebb kerülniük egymáshoz a gyerekeknek” – nyilatkozta lapunknak a tábor végén Biró Attila. Mint mondta, az ilyen ökumenikus közösségi rendezvények a felnőttek számára is fontosak lennének. „Manapság mindenki a maga kis igazságait próbálja kikürtölni a világba, és ezáltal próbál érvényesülni, holott valójában mindegy, hogy milyen oldalról közelítjük meg a Jóistent, milyen hitvallást vagy hagyományt örököltünk – a hívő emberek testvérek. Nagyon összetett ez a közösség, sokféle helyről költöztek ide emberek, akiknek sokszor nehéz megtalálniuk a közös hangot, de a gyerekek szintjén elkezdődhet az igazi változás” – fogalmazott a lelkész.

Árkosi falunap

A falunapi rendezvénysorozat zenés ébresztővel kezdődött az Árkosi Fúvószenekar jóvoltából. Délelőtt bajnoki futballmérkőzést láthattak az érdeklődők a sportbázison, majd a Gelei József-emlékünnepség után Máthé Árpád polgármester és a testvértelepülések vezetőinek köszöntői hivatalosan is megnyitották a 18. árkosi falunapot.

Minden település életében kell egy olyan nap, amikor elvonatkoztatunk a mindennapok gondjaitól, és együtt örülünk, együtt ünnepelünk – mondta az elöljáró, hozzátéve, hogy igyekeztek tartalommal megtölteni ezt a napot, hogy mindenki megtalálhassa benne a kedvére való szórakozási lehetőséget népzenétől a sporttevékenységekig, különböző játékoktól és versenyektől a könnyűzenéig vagy a kemény rockkoncertig. A testvértelepülések képviselőinek ünnepi gondolatai a barátságról és a nemzeti összetartozásról szóltak, Báta elöljárója Sebő Ferenc gondolatait idézve így fogalmazott: „az ilyen kapcsolatokat nem ápolni kell, mert nem betegek, nem őrizni kell, mert nem rabok, hanem meg kell élni, és erre jó alkalom ez a falunap”.

A megnyitóünnepség után az Árkosi Fúvószenekar ünnepi térzenéjét hallgathatták, majd minifocitorna következett. Miklós Csaba és barátai népzenét, a Régeni Áron Dalárda kórusműveket adott elő a továbbiakban, majd a nagykorúak köszöntésére került sor. A könnyű­zenét játszó fellépők közül először a Transylvanium szórakoztatta a közönséget, majd – az oklevelek átadása és a versenyek díjazása után – a Vándor és a KalandoROCK zenekar koncertje és tábortűz zárta a napot. Az állandó programok között légvár, arcfestés, darts és csocsó is várta az érdeklődőket.

Gelei József emlékezete

A falu neves szülöttjére való megemlékező ünnepséget az árkosi Dr. Gelei József Általános Iskola udvarán tartották. A déli harangszó, majd a Himnusz után Hunyadi Olga igazgató köszöntője hangzott el, aki kijelentette, hogy a tudósra való megemlékezés mellett az is alkalmat kínál az ünneplésre, hogy átvehetik megújult, megszé­pült iskolájukat, „amely új lendületet adhat a jövő nemzedékeinek”. Hálás szívvel mondott köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez az intézmény megújult formában szolgálhassa gyermekeik fejlődését és a közösség javát. „Ahogy dr. Gelei József egész életét a tudásnak és a jövő nemzedékek támogatásának szentelte, úgy reméljük, hogy az ő szellemisége tovább él majd falaink között, és példaként szolgál mindannyiunk számára” – fogalmazott az igazgatónő.

Máthé Árpád polgármester köszöntőjéből megtudhattuk, hogy Gelei József tudományos munkássága a zoológia, örökléstan, sejt- és szövettan, fejlődéstan területére is kiterjedt, különböző egyetemek rektora, dékánja, szervezője és alapítója is volt, újonnan felfedezett élőlényeket neveztek el róla, és számos elismeréssel díjazták tevékenységét. Az unitárius egyház főgondnoka volt, továbbá Kolozsvár törvényhatóságának és az Erdélyi Párt vezetőségének tagja, miközben rendkívül szerény ember volt, „nem engedte magát méltóságos úrnak szólítani”.

Az ünnepség során Pál Zsófia a régi székely himnuszt, Fetécs Árpád pedig Reményik Sándor versét adta elő, továbbá egyházi áldást mondott Biró Attila unitárius esperes.

Ökumenikus istentisztelet

Tábor- és vakációzáró, de tanévnyitó istentisztelet is volt a vasárnapi, melyet szintén Biró Attila tartott az unitárius vártemplomban. „Időről időre mindannyian új tanévet kezdünk, amikor az Istentől kapott életiskolában neki kell indulni egy új feladatnak, kihívásnak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az új élethelyzetekben nem mindegy, hogy félelemmel vagy bátorsággal, reménytelenül vagy hittel indulunk tovább. Mint kifejtette, létünk maga a bizonyíték arra, hogy gondoskodik rólunk az Isten, hisz a tudományos valószínűsége annak, hogy itt ülünk, a nullához közelít. A Föld nevű bolygó évmilliárdok óta száguld a végtelen nagy űrben és nem tér le a pályájáról; rengeteg veszélynek, halálos betegségnek, vírusnak voltunk kitéve a születésünk óta, és ugyanez őseink számtalan nemzedékére is érvényes; hány hiba csúszhatott volna be a génjeink közé az évmilliók alatt, vagy éppen most, amikor harmincmilliónyi sejt hal el és születik újjá a szervezetünkben, és közülük mindegyik jól végzi a dolgát ahhoz, hogy egészségesek legyünk... A véletlenek végtelen sokaságára Isten a válasz, aki a lehetetlent lehetségessé teszi – mondta a lelkész.

Az igehirdetésen Józsa Tihamér református lelkész mondott imát, majd átadták a szót Gelei Botondnak, aki Az árkosi Gelei család története című könyvét mutatta be. Előbb röviden bemutatkozott a szerző, elmesélte kalandos életútját, majd a könyv születéséről, szerkezetéről, a Gelei családfáról és Gelei Józsefről is mesélt, akinek egyik legfontosabb munkája máig hivatkozási pont a sejtek működésének kutatásában.

Ezután a Régeni Áron Dalárda tisztelgett a neves tudós emléke előtt, majd a táborban részt vevő gyerekek rövid műsora következett, mely során az ott tanult énekeket adták elő, miközben a gyülekezet kivetített fényképeket láthatott a táborban zajló foglalkozásokról.

A templomi rendezvények sora szeretetvendégséggel ért véget, de egy esemény vasárnap délutánra is maradt: Nyáguly Imre Mátyás Árkos a haza szolgálatában című történelmi és helytörténeti előadása, mely Árkos első írásos említésétől és az itt élőknek a török-tatár betörések elleni védekezésétől az 1848–49-es időszakon, majd a dualizmus korán és a császári katonaság bevezetésén át a világháborúkig, pontosabban a fogságból való visszatérésekig feldolgozta az összes árkosi adatot, amit egyházi és hadi levéltárakban talált az előadó. Nem titkolt célja az előadással, hogy mecénásokat szerezzen egy helytörténeti kötet kiadásához, mely hét év kutatásait dolgozná fel.