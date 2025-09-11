Szabó Kati szobrot kapott Székesfehérváron

Felavatták kedden a négyszeres olimpiai bajnok Szabó Katalin szobrát Székesfehérváron az Olimpiai Parkban, a helsinki játékokon 16 aranyérmet nyert magyar sportolók emlékét megörökítő alkotás mellett.
Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke elmondta, hogy három évvel az első szobor felavatása után, mostantól „a magyar nemzetiségű, de más országok színeiben versenyző olimpiai bajnokok” mellszobrait fogják elhelyezni a parkban. „Olyan kiválóságok ők, akik, miközben a legnagyobb győzelmeket aratták, mindig büszkén vallották meg magyarságukat” – fogalmazott. Az elnök szerint közülük is kiemelkedik a Zágonban született Szabó Katalin, aki az 1984-es Los Angeles-i nyári olimpián négy arany- és egy ezüstérmet nyert tornában. Az ő szobrát Túri Török Tibor szobrászművész készítette el.
Kű Lajos elárulta, hogy a parkban többek között Francia Zsuzsanna (evezés), Torma Gyula (ökölvívás), Király Károly (röplabda) és Hunyadi Emese (gyorskorcsolyázó) szobrát is felállítják majd. Hozzátette: a képzőművészeti alkotások minden költségét magára vállalta az alapítvány, az alkotásokat pedig Székesfehérvár városának ajándékozzák.
Szabó Katalin szobrának leleplezését követően azt mondta, nem nagyon találja a szavakat, amivel megköszönhetné az ötletgazdának és valamennyi közreműködőnek, hogy emléket állítottak neki. „Mindig azt akartam megmutatni az egész világnak, hogy ki Szabó Kati: soha nem voltam megelégedve a harmadik hellyel, mindig győzni akartam” – fogalmazott a négyszeres olimpiai bajnok, akit Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke is köszöntött.
A jelenleg Franciaországban élő Szabó Katalin hatévesen került tornaiskolába előbb Kovásznára, majd Brassóba és Ónfalvára, ahol a tanulás mellett naponta két edzése volt. Fiatalon megmutatkozott rendkívüli tehetsége: 1983-ban és 1984-ben tizenhét versenyen kapott maximális, tízes pontszámot. Az egyik legemlékezetesebb győzelmét a Budapest Sportcsarnokban aratta, ahol életében először lett világbajnok talajon.
Minden idők egyik legeredményesebb olimpikon tornásza lett az 1984-es Los Angeles-i olimpián szerzett négy aranyéremmel és egy ezüstéremmel. Az 1987-es rotterdami világbajnokság után pontot tett élsportolói pályafutásának végére, majd a bukaresti egyetem sport- és testnevelés karán diplomázott. A román sport legmagasabb kitüntetését, a Sport Érdemrend első fokozatát 2008-ban kapta meg, de övé a Román Nemzeti Sporthivatal Legendás Bajnokok Díja is. Beválasztották a Nemzetközi Torna Hírességek Csarnokába, nevét viseli szülőfaluja, Zágon óvodája, a sepsiszentgyörgyi sportcsarnok, és Déván is szobrot kapott.