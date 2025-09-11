Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Parajdon még mindig vészhelyzet van

2025. szeptember 11., csütörtök, Belföld

Újabb 30 napra meghosszabbította tegnap a bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet a helyi vészhelyzeti bizottság Parajdon. A Kis-Küküllő mentén továbbra sincs iható víz, és négy hónap után sincs felelőse a történteknek.

  • A Maros megyei vészhelyzeti bizottság kihelyezett megbeszélése Dicsőszentmárton környékén. Fotó: Facebook / Compania Aquaserv S. A.
    A Maros megyei vészhelyzeti bizottság kihelyezett megbeszélése Dicsőszentmárton környékén. Fotó: Facebook / Compania Aquaserv S. A.

A májusban történt katasztrófa nyomán – amikor a heves esőzések nyomán megduzzadt Korond-patak vize betört a sóbányába – elrendelt és azóta havonta meghosszabbított rendkívüli helyzet az újabb döntés szerint október 10-éig érvényes. Az említett dátumig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. A hatóságok felügyelik a térségben zajló munkálatokat és folyamatosan mérik a környező folyóvizek sótartalmát.

A bányakatasztrófa miatt kilakoltatott parajdiak két hónap után, augusztus 13-án térhettek vissza otthonaikba, miután a hatóságok beüzemeltek egy riasztási rendszert, amely baj esetén időben figyelmezteti az illetékeseket. A bányakatasztrófa következtében a Kis-Küküllőbe jutó sós víz miatt a folyó mentén található Maros megyei településeken továbbra sem iható a vezetékes víz, mintegy 40 ezer lakosnak naponta tartályokban szállítják az ivóvizet. Az Aquserv regionális vízszolgáltató vezetője, Sipos Levente a Székelyhon hírportálnak azt mondta: jelenleg a Kis-Küküllő vizének sótartalma kétszerese a megengedett értéknek, folyamatosan szivárog a sós víz a folyóba. A gyulakutai és a küküllőszéplaki víztisztító állomásokba beszerelendő sótalanító berendezések beszerzésére várhatóan a héten aláírják a szerződést, most zajlik a beérkezett ajánlatok elbírálása. Az egyetlen beérkezett ajánlatot elemzik Dicsőszentmártonban is. A beruházásokra a kormány tartalékalapjából utaltak ki pénzt.

A katasztrófa nyomán valakinek vállalnia kell a felelősséget, a tragédia nem maradhat következmények nélkül – nyilatkozta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn este az Antena3 hírtelevízió vendégeként. Emlékeztetett arra, hogy már négy hónap telt el a parajdi katasztrófa óta, és felháborodásának adott hangot, hogy a sóbányát működetető Országos Sóipari Társaság (Salrom) szintjén nem történt meg a felelősök számonkérése. Sőt, az állami vállalat vezetőtanácsa össze sem ül, hogy napirendre tűzze a kérdést: hiába tesz kísérletet erre a gazdasági miniszter, a vezetőtanácsi tagok nem jelennek meg. „Elveszítetted a társaság vagyonát, a bányát, amely profitot hozott, és úgy teszel, mintha mi sem történt volna” – mondta a Salrom magatartásáról Kelemen Hunor, aki szerint legalább erkölcsi okokból vállalniuk kellene a felelősséget.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-11 08:00 Cikk megjelenítése: 139 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 302
szavazógép
2025-09-11: Belföld - :

Szabó Kati szobrot kapott Székesfehérváron

Felavatták kedden a négyszeres olimpiai bajnok Szabó Katalin szobrát Székesfehérváron az Olimpiai Parkban, a helsinki játékokon 16 aranyérmet nyert magyar sportolók emlékét megörökítő alkotás mellett.
2025-09-11: Belföld - :

Elítélik az orosz dróntámadást

A lengyel légtér nyilvánvaló megsértésével Oroszország ismét bebizonyította, hogy agresszíven viselkedik, ezért meg kell állítani és meg kell szorongatni, hogy tárgyalóasztalhoz üljön – írta Nicușor Dan az X közösségi platformon.
rel="noreferrer"