Elítélik az orosz dróntámadást

A lengyel légtér nyilvánvaló megsértésével Oroszország ismét bebizonyította, hogy agresszíven viselkedik, ezért meg kell állítani és meg kell szorongatni, hogy tárgyalóasztalhoz üljön – írta Nicușor Dan az X közösségi platformon.

Az államfő – aki több román politikussal, köztük Oana Țoiu külügyi és Ionuț Moșteanu védelmi miniszterrel egyetemben elítélte a történteket – szolidaritásáról biztosította és Románia stratégiai partnerének nevezte Lengyelországot. Bejegyzésében rámutatott: Moszkva folyamatosan a NATO-tagországok határait feszegeti, és dacol a béke megvalósítására tett erőfeszítéseikkel. Ez Nicușor Dan szerint elfogadhatatlan. Az államfő az európai országok összefogását hangsúlyozta, ezek együtt teszik biztonságosabbá az észak-atlanti szövetséget és annak keleti szárnyát. A védelmi minisztérium külön közleményben tájékoztatott, hogy szerda éjjel a román hadsereg légvédelmi radarrendszere is harci drónok egy csoportját észlelte a határhoz közeli ukrajnai Vâlcov település térségében. Ezért 0.59 órakor felszállt a fetești-i bázisról a román légierő két F–16-os vadászgépe, hogy megfigyelje a légteret. A román hatóságok Ro-Alert telefonos üzenetben figyelmeztették Tulcea megye északi részének lakosságát a lehetséges veszélyekre. A drónok nem hatoltak be a román légtérbe, ezért 2.35 órakor a légiriadót lefújták, és a repülőgépek visszatértek a támaszpontra.