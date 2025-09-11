Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elítélik az orosz dróntámadást

2025. szeptember 11., csütörtök, Belföld

A lengyel légtér nyilvánvaló megsértésével Oroszország ismét bebizonyította, hogy agresszíven viselkedik, ezért meg kell állítani és meg kell szorongatni, hogy tárgyalóasztalhoz üljön – írta Nicușor Dan az X közösségi platformon.

  • Romániában is drónriadó volt az éjjel. Fotó: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania
    Romániában is drónriadó volt az éjjel. Fotó: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania

Az államfő – aki több román politikussal, köztük Oana Țoiu külügyi és Ionuț Moșteanu védelmi miniszterrel egyetemben elítélte a történteket – szolidaritásáról biztosította és Románia stratégiai partnerének nevezte Lengyelországot. Bejegyzésében rámutatott: Moszkva folyamatosan a NATO-tagországok határait feszegeti, és dacol a béke megvalósítására tett erőfeszítéseikkel. Ez Nicușor Dan szerint elfogadhatatlan. Az államfő az európai országok összefogását hangsúlyozta, ezek együtt teszik biztonságosabbá az észak-atlanti szövetséget és annak keleti szárnyát. A védelmi minisztérium külön közleményben tájékoztatott, hogy szerda éjjel a román hadsereg légvédelmi radarrendszere is harci drónok egy csoportját észlelte a határhoz közeli ukrajnai Vâlcov település térségében. Ezért 0.59 órakor felszállt a fetești-i bázisról a román légierő két F–16-os vadászgépe, hogy megfigyelje a légteret. A román hatóságok Ro-Alert telefonos üzenetben figyelmeztették Tulcea megye északi részének lakosságát a lehetséges veszélyekre. A drónok nem hatoltak be a román légtérbe, ezért 2.35 órakor a légiriadót lefújták, és a repülőgépek visszatértek a támaszpontra.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-11 08:00 Cikk megjelenítése: 103 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 302
szavazógép
2025-09-11: Belföld - :

Parajdon még mindig vészhelyzet van

Újabb 30 napra meghosszabbította tegnap a bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet a helyi vészhelyzeti bizottság Parajdon. A Kis-Küküllő mentén továbbra sincs iható víz, és négy hónap után sincs felelőse a történteknek.
2025-09-11: Belföld - :

A Mikes-iskolára lesz pénz

A fejlesztési minisztérium támogatásával felújítják a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum C és D épületét, valamint a nagybányai városi színház épületét – jelentette be Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési miniszter.
rel="noreferrer"