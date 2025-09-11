A Mikes-iskolára lesz pénz

A fejlesztési minisztérium támogatásával felújítják a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum C és D épületét, valamint a nagybányai városi színház épületét – jelentette be Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési miniszter.
A munkálatok során megerősítik az épületek tartószerkezetét, földrengésbiztossá teszik azokat, valamint javítják az energiahatékonyságot. A minisztérium biztosítja a felújításhoz szükséges finanszírozást: a sepsiszentgyörgyi líceum két épületének munkálataira közel 48 millió lejt, a nagybányai színház korszerűsítésére pedig közel 76 millió lejt különít el a szaktárca.