A Mikes-iskolára lesz pénz

2025. szeptember 11., csütörtök, Belföld

A fejlesztési minisztérium támogatásával felújítják a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum C és D épületét, valamint a nagybányai városi színház épületét – jelentette be Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési miniszter.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

A munkálatok során megerősítik az épületek tartószerkezetét, földrengésbiztossá teszik azokat, valamint javítják az energiahatékonyságot. A minisztérium biztosítja a felújításhoz szükséges finanszírozást: a sepsiszentgyörgyi líceum két épületének munkálataira közel 48 millió lejt, a nagybányai színház korszerűsítésére pedig közel 76 millió lejt különít el a szaktárca.

Hozzászólások
