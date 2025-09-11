Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Korrupciógyanú az energiaszolgáltatónál

2025. szeptember 11., csütörtök, Belföld

Hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezte tegnap a korrupcióellenes ügyészség (DNA) a bukaresti ELCEN hőenergia-termelő és -szolgáltató állami vállalat vezérigazgatóját és kereskedelmi igazgatóját.

  • Megvesztegetés elfogadásával gyanúsítják a két igazgatót. Fotó: Facebook / Direcția Națională Anticorupție
    Megvesztegetés elfogadásával gyanúsítják a két igazgatót. Fotó: Facebook / Direcția Națională Anticorupție

A DNA szerint július 1-jén Claudiu Creţu a feltételezett bűntársa, Cristian Zamfiroi közvetítésével 40 ezer lejt kapott egy bukaresti cég képviselőjétől, aki cserébe azt kérte a vezérigazgatótól, hogy sürgesse meg az ELCEN-nek kiállított számlái kifizetését. Az ügyészek azt is állítják, hogy július 10-én Creţu Zamfiroi közvetítésével 1,56 millió eurót követelt egy cég ügyvezetőjétől azért, hogy az ELCEN megvásárolja a vállalkozás tulajdonában lévő egyik földterületet. 

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-11 08:00 Cikk megjelenítése: 225 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 302
szavazógép
2025-09-11: Belföld - :

A Mikes-iskolára lesz pénz

A fejlesztési minisztérium támogatásával felújítják a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum C és D épületét, valamint a nagybányai városi színház épületét – jelentette be Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési miniszter.
2025-09-11: Világfigyelő - :

Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban

Példátlan légtérsértés miatt ideiglenesen lezárták Varsó fő repülőterét szeptember 10-én éjjel, miután orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe az Ukrajna elleni nagyszabású támadások közepette. A hatóságok magas készültségbe helyezték a légvédelmet, és katonai művelet indult a betolakodó eszközök ellen, ami egyben az első alkalom volt, hogy egy NATO-tagállam saját légterében orosz eszközöket semmisített meg a 2022-ben indított Ukrajna elleni háború óta.
rel="noreferrer"