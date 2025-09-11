Korrupciógyanú az energiaszolgáltatónál

A DNA szerint július 1-jén Claudiu Creţu a feltételezett bűntársa, Cristian Zamfiroi közvetítésével 40 ezer lejt kapott egy bukaresti cég képviselőjétől, aki cserébe azt kérte a vezérigazgatótól, hogy sürgesse meg az ELCEN-nek kiállított számlái kifizetését. Az ügyészek azt is állítják, hogy július 10-én Creţu Zamfiroi közvetítésével 1,56 millió eurót követelt egy cég ügyvezetőjétől azért, hogy az ELCEN megvásárolja a vállalkozás tulajdonában lévő egyik földterületet.