Rendőrségi akció Felső-Háromszéken

Az ellenőrzésben több rendőri egység vett részt: közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, gazdasági bűnözés elleni, valamint a rohamosztag, az állatvédelem és a kézdivásárhelyi rendőrök is. Az akció során 76 személyt igazoltattak, 54 autót ellen­őriztek az utakon, 7 gazdasági ellenőrzést tartottak, 4 faanyagot szállító járművet is megállítottak, ezek közül egy közel egy köbméter tűzifát illegálisan szállított, a szállítmányt lefoglalták. A rendőrök összesen 30 bírságot róttak ki szabálysértésekért több mint 20 ezer lej értékben, valamint három jogosítványt felfüggesztettek gyorshajtás miatt. A rendőrség jelezte, hogy hasonló akciókat a következő időszakban is rendszeresen tartanak a közbiztonság erősítése és a jogsértő magatartás visszaszorítása érdekében. (sz.)