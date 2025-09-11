Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Rendőrségi akció Felső-Háromszéken

2025. szeptember 11., csütörtök, Közélet

Nagyszabású rendőrségi akciót tartott a Kovászna megyei rendőrség Bereck és Kézdiszentlélek községek területén – közölte tegnap az intézmény.

  • A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele
    A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele

Az ellenőrzésben több rendőri egység vett részt: közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, gazdasági bűnözés elleni, valamint a rohamosztag, az állatvédelem és a kézdivásárhelyi rendőrök is. Az akció során 76 személyt igazoltattak, 54 autót ellen­őriztek az utakon, 7 gazdasági ellenőrzést tartottak, 4 faanyagot szállító járművet is megállítottak, ezek közül egy közel egy köbméter tűzifát illegálisan szállított, a szállítmányt lefoglalták. A rendőrök összesen 30 bírságot róttak ki szabálysértésekért több mint 20 ezer lej értékben, valamint három jogosítványt felfüggesztettek gyorshajtás miatt. A rendőrség jelezte, hogy hasonló akciókat a következő időszakban is rendszeresen tartanak a közbiztonság erősítése és a jogsértő magatartás visszaszorítása érdekében. (sz.)

