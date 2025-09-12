Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Női kézilabda, A-divízióJászvásárra utazik a Sepsi-SIC

2025. szeptember 12., péntek, Sport

A hétvégén kezdődik a női másodosztályú kézilabda-bajnokság 2025–2026. évi idénye, amelynek az első fordulójában a sepsiszentgyörgyi csapat idegenben lép pályára. Carmen Cartaș vezetőedző együttese nehéz mérkőzéssel kezdi a szezont, ugyanis vasárnap 15 órától a feljutásra hajtó Jászvásári CSM vendégeként játszik.

  • Fotó: Miska Brigitta
Idén 24 klub nevezett a női másodosztályú kézilabda­-bajnokságba, ezeket földrajzi elhelyezkedés szerint három csoportba sorolták. A Sepsi-SIC a B-csoportba került, ahol a Jászvásári CSM, a Hargita KK, a Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ, a Fogarasi VSK, a CS Știința Bacău, a CS Județean Prahova és a CSM Roman lesz az ellenfele az alapszakaszban. Az odavágó november 9-én zárul, míg az együttesek idén utoljára december 18-án lépnek pályára. Egy hónap szünetet követően január 18-án folytatódik a pontvadászat, a visszavágó február 15-ig tart. Egy héttel később kezdődik a felsőházi rájátszás, ahol mindhárom csoportból az első kettő, illetve a két legjobb harmadik ismét oda- és visszavágó rendszerben játszik, majd az első és a második feljut a Virágok Ligájába.

„Úgy gondolom, nőtt az A-divízió színvonala, a csoportunk kiegyensúlyozott, mindegyik rivális igazolt játékosokat, megerősítve ezáltal a keretét. Örülünk ennek, mert kemény mérkőzésekre van szükségünk a fejlődéshez. Nyáron néhány lányunk élvonalbeli klubokhoz igazolt, a helyükre két tapasztalt játékos érkezett, és csatlakozott a sepsiszentgyörgyi sportiskolától két fiatal, ugyanakkor Kolumbán Anett másodedző is visszatért a pályára. Az első meccsünkön a jászvásári alakulattal találkozunk, amely pénzügyi problémái ellenére is megtartott néhány élvonalbeli rutinnal rendelkező kézilabdázót. A moldvai gárda egyértelműen a feljutást tűzte ki célul, ezért kemény találkozóra számítunk. Remélem, a fiatalságunk és a győzni akarásunk megmutatkozik” – nyilatkozta Carmen Cartaș.

Az első forduló programja (vasárnap): Fogarasi VSK–CS Știința Bacău (12 óra), Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ–CS Județean Prahova (14 óra), Jászvásári CSM–Sepsi-SIC (15 óra), Hargita KK–CSM Roman (16 óra). (miska)

