Becsinált leves nyúlhúsbólMit főzzünk ma?

2025. szeptember 12., péntek, Szabadidő

Hozzávalók: 1 nyúl (1,5–2 kg-os) csontos részei (bordák, nyak, első combok), 2–3 murok, 1 petrezselyem, 1 szelet nagy zeller, 1 kis fej hagyma, 1 kápia paprika, 4 krumpli, 2–3 evőkanál tarhonya, 1 evőkanál zsír, 1 kis csokor petrezselyemzöld, kevés zellerlevél, citromlé, szárított csípős paprika, só; a rántáshoz: 1 evőkanál zsír, 2 evőkanál liszt, fűszerpaprika; a tojáshabaráshoz: 1 tojás.

Elkészítése. A feldarabolt nyúlhúst sós vízben megfőzzük. Ezalatt a murkot, a petrezselymet, a zellert, a hagymát és a kápia paprikát kockára vágjuk, a zsíron megdinszteljük, majd hozzáadjuk a fövő nyúlhúshoz, és felforraljuk. Ha már jól fő a leves, beletesszük a kockára vágott krumplit és a tarhonyát, majd lassú tűzön addig főzzük, amíg minden meg­puhul.

Közben a rántáshoz a lisztet a zsíron folyamatosan kavargatva zsemleszínűre pirítjuk, megszórjuk paprikával, összekeverjük, majd azonnal feltöltjük egy csésze hideg vízzel, és kiforraljuk. Az így nyert rántással berántjuk a levest. A végén felverjük a tojást, és folytonosan kavargatva a levesbe csorgatjuk. Tálalás előtt citromlével ízesítjük, és megszórjuk finomra vágott petrezselyemzölddel, zellerlevéllel.

Mennyiség: 6 személy

Elkészítési idő: 1 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

