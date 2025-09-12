Elkészítése. A feldarabolt nyúlhúst sós vízben megfőzzük. Ezalatt a murkot, a petrezselymet, a zellert, a hagymát és a kápia paprikát kockára vágjuk, a zsíron megdinszteljük, majd hozzáadjuk a fövő nyúlhúshoz, és felforraljuk. Ha már jól fő a leves, beletesszük a kockára vágott krumplit és a tarhonyát, majd lassú tűzön addig főzzük, amíg minden meg­puhul.

Közben a rántáshoz a lisztet a zsíron folyamatosan kavargatva zsemleszínűre pirítjuk, megszórjuk paprikával, összekeverjük, majd azonnal feltöltjük egy csésze hideg vízzel, és kiforraljuk. Az így nyert rántással berántjuk a levest. A végén felverjük a tojást, és folytonosan kavargatva a levesbe csorgatjuk. Tálalás előtt citromlével ízesítjük, és megszórjuk finomra vágott petrezselyemzölddel, zellerlevéllel.

Mennyiség: 6 személy

Elkészítési idő: 1 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.