A nap fotója

2025. szeptember 12., péntek, Szabadidő
  • Leparkolva. Ferencz Csaba felvétele
Mit főzzünk ma? (Becsinált leves nyúlhúsból)

Hozzávalók: 1 nyúl (1,5–2 kg-os) csontos részei (bordák, nyak, első combok), 2–3 murok, 1 petrezselyem, 1 szelet nagy zeller, 1 kis fej hagyma, 1 kápia paprika, 4 krumpli, 2–3 evőkanál tarhonya, 1 evőkanál zsír, 1 kis csokor petrezselyemzöld, kevés zellerlevél, citromlé, szárított csípős paprika, só; a rántáshoz: 1 evőkanál zsír, 2 evőkanál liszt, fűszerpaprika; a tojáshabaráshoz: 1 tojás.
„Szabadságon” a Bölcs diákok

Szeptember 1–6-a között Szovátán került sor a 15. Bölcs diákok országos vetélkedő élménytáborára, amelyben azok a diákok vehettek részt vezető tanáraikkal együtt, akik a 2024–2025-ös tanévben a vetélkedőn a legjobb eredményt érték el. 
