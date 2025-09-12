Baba-mama börze Sepsiszentgyörgyön Szeretettel várnak ma 17 és 20 óra között minden anyukát, apukát, nagyszülőt és gyereket az unitárius templom udvarára, ahol újra megrendezik a népszerű baba-mama börzét. A feleslegessé vált babaruhákat, játékokat, könyveket és kiegészítőket el lehet adni vagy elcserélni, de az esemény a találkozásra, tapasztalatcserére is alkalmat kínál. A belépés ingyenes, asztalt foglalni az esemény Facebook-oldalán található űrlap kitöltésével lehet.

X. Szent Mihály-havi Forgatag Zabolán

A részletes program: ma 18 órától felvonulás (Csángó Néprajzi Múzeum, Mikes-kastély); 19 órától táncház, zenél a Finom Zenekar, táncházgazdák: Tőkés Csaba Zsolt, Tőkés Edit, Stefán Bencze, Stefán Dobai Katalin. Szombaton: 11.30-tól megnyitó; 12 órától főzőverseny; 12 órától XIV. Mikes Kupa a sportcsarnokban; 15.30-tól a főzőverseny zsűrizése; 15.30-tól Székelytamásfalvi Férfikórus; 16 órától Gelencei Férfi Dalárda; 16.30-tól a főzőverseny eredményhirdetése (Mikes Kupa); 17 órától „Ugrancsok”, az Ugron Ranch kis lovastorna-csapata; 17.30-tól lovas színdarab: A Csodaszarvas legendája – legősibb eredetmondánkat bemutatja az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület csapata; 19 órától DJ Szabi. A gyerekeket ugrálóvár, illetve a Zabolai Nőszervezet vezetésével egész napos gyermekfoglalkozás várja.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Fire Flow című tűzzsonglőr-elő­adását (rendező: Andrei Oțetaru) ma 20 órától játssza a főtéren.

EVA FILM MAKERS FEST. Szeptember 23–30. között Sepsiszentgyörgyön kerül sor az Eva Film Makers Fest ötödik kiadására. A rendezvényt a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Művész mozi szervezi. A fesztivál programja nyilvánosan is elérhető.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő), 16.45-től Sneaks (románul beszélő), 18.15-től Mindenki szereti Toudát (román feliratos), 18.30-tól Rózsák háborúja (magyarul beszélő), 20.15-től Downton Abbey: A nagy finálé (magyarul beszélő), 20.30-től Christy (román feliratos); szombaton: 11 órától A hupikék törpikék magyarul beszélő és 11.15-től románul beszélő, 15.30-tól Demon Slayer – A végtelen kastély (magyar feliratos), 16 órától Marakuda legendája (románul beszélő), 17.45-től Többesélyes szerelem (magyarul beszélő), 18.15-től Downton Abbey: A nagy finálé (román feliratos), 20.15-től Rajtakapva (magyarul beszélő), 20.30-tól Démonok között: Utolsó rítusok (román feliratos) vasárnap: 11 órától Rossz­fiúk (magyarul beszélő), 11.15-től Sneaks (románul beszélő), 15.30-től Demon Slayer – A végtelen kastély (román feliratos), 16 órától A hupikék törpikék (románul beszélő), 18 órától Rajtakapva (román feliratos), 18.15-től Downton Abbey: A nagy finálé (magyarul beszélő), 20 órától Egy százalék indián (magyar film­dráma), 20.30-tól Démonok között: Utolsó rítusok (magyarul beszélő).

Indul a 60 Plusz Akadémia őszi évada

Szeptember 16-án 17 órától elstartol a Sapientia Sepsiszentgyörgyi Kara és a helyi önkormányzat célzottan az időseknek szervezett elő­adás-sorozata. A változatos tematikájú előadások ezúttal is a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében zajlanak kéthetente, keddenként 17 órától. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni szeptember 15-ig lehet a sepsi.sapientia.ro honlapon található űrlap kitöltésével vagy a fennmaradó helyek függvényében a helyszínen a legelső előadás előtt.

Hitvilág

ISTENNEL A GYERMEKNEVELÉSBEN. A Szülők iskolája program részeként Ilyés Zsolt plébános Istennel a gyermeknevelésben címmel tart előadást ma 19 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia Márton Áron-termében.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szom­baton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház épüle­tében.

BÚCSÚ. Szeptember 14-én, vasárnap 18 órától a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére tartanak búcsút Illyefalván.

HÁZASPÁROK ŐSZI LELKI NAPJA CSÍKSOMLYÓN. A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szervezésében szeptember 20-án a csíksomlyói Jakab Antal Házban kerül sor a házaspárok őszi lelki napjára. A programban szerepel elő­adás, tanúságtétel, táncterápia, páros együttlét, kiscsoportos beszélgetés, szentségimádás és szentmise. Részletek a csaladpasztor.com oldalon.

Zene

KULTURÁLIS SZÓRVÁNYPROGRAM. A Magyar Férfidalárda Egyesület szeptember 13–14-én Kulturális program a szórványból meghívott vendégekkel című program részeként Magyarlapádról fogad vendégeket. Szombaton 18 órakor a Kónya Ádám Művelődési Házban a Kultúrprogram a magyar hagyományokért című hagyományőrző műsoron fellép a 40 éves magyarlapádi Pirospántlikás zenekar és a Református Egyházközség Kórusa, a sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus Vegyes Kar, valamint a sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda. Vasárnap a szemerjai református templomban a 11 órától kezdődő istentiszteleten rövid bemutatkozó koncertet ad a magyarlapádi Református Egyházközség Kórusa.

Röviden

SZÍVES ÖSSZEJÖVETEL. A Sepsiszentgyörgyi Szívbetegek Egyesülete összejövetelt tart ma 16 órától a Kónya Ádám Művelődési Házban.

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban ma és szombaton 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Sepsimagyaróson, Lisznyóban és Lisznyópatakon.

BIKE PIKNIK. Szeptember 13-án, szombaton egész napos közösségi eseményre várják a kerékpározás, a mozgás és a természet szerelmeseit a Borvíz utcai Fish Garden rendezvényközpontba.

NYITVATARTÁSI PROGRAM. A rövidebb nyári program lejártával a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár szeptember 16-tól, keddtől visszatér a megszokott nyitvatartási rendhez.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia gyógyszertár (0267 313 112) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.