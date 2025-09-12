Káosz Franciaországban

Szerdán országszerte tüntetők torlaszolták el az autópályákat, barikádokat gyújtottak fel és helyenként összecsaptak a rendőrséggel, hogy kifejezzék haragjukat Emmanuel Macron elnökkel, a politikai elittel és a tervezett kiadáscsökkentésekkel szemben.

A hatóságok több mint 80 ezer biztonsági személyt vezényeltek az ország egész területére, eltávolították a torlaszokat és vízágyúval lőtték a tüntetőket, miközben több helyen is feszültség alakult ki – közölte a Reuters. Párizsban a rohamrendőrség időnként könnygázt vetett be a tömeg szétoszlatására.

A Bloquons tout (Blokkoljunk mindent) mozgalom – amely a közösségi médiában elterjedt, széles körű elégedetlenség kifejezése – májusban indult online a jobboldali csoportok körében, de azóta a baloldal és a szélsőbaloldal is csatlakozott hozzá.

A zavargások tovább fokozták a politikai zűrzavart azon a napon, amikor a konzervatív Sebastien Lecornu átvette a miniszterelnöki posztot, miután elődjét a parlament leváltotta népszerűtlen, drasztikus költségvetési megszorításokról szóló tervei miatt. Franciaországnak csökkentenie kell a költségvetési hiányt, amely az Európai Unió 3 százalékos felső határának majdnem kétszerese, miközben az adósságállomány a GDP 114 százalékának felel meg.

Párizsban a diákok és az iskoláskorú fiatalok is csatlakoztak a tüntetőkhöz. Országszerte több mint 500 tüntetőt vettek őrizetbe, bár a tüntetések többsége békésen zajlott. Franciaország-szerte közel 200 ezer ember vett részt a mozgalomban, amelyet Bruno Retailleau leköszönő belügyminiszter „jelentősnek” minősített, bár hozzátette, hogy „azok, akik meg akarták bénítani az országot, nem jártak sikerrel”.

A Blokkolj mindent mozgalmat sokan a 2018–2019-ben az adók és a megélhetési költségek miatt kitört „sárga mellényes” lázadáshoz hasonlítják, amely több milliárd euróba kerülő politikai engedmények meghozatalára kényszerítette Macront.