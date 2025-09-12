Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Tartalmas előadások idősebbeknek

2025. szeptember 12., péntek, Közélet

Szeptember 16-án újraindul a népszerű 60 Plusz Akadémia, az idősebb generációt megszólító program őszi kiadásában a tudománytól a művészetig öt változatos témát feldolgozó előadásra várják az érdeklődőket. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Kara és Sepsiszentgyörgy önkormányzata által szervezett rendezvény az új ismeretek átadása, a folyamatos tanulás és a közösségi élmények jegyében folytatódik. 

    Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

A 60 Plusz Akadémia új évada ezúttal is ünnepélyes megnyitóval rajtol szeptember 16-án, kedden 17 órakor a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, ahol az érdeklődőket Antal Árpád polgármester köszönti, majd Tonk Márton egyetemi tanár, a Sapientia EMTE rektora tart előadást az emberi jogokról, identitásról, migrációról. A Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karának megbízott dékánja,  Náhlik András a magyar felsőfokú erdészképzés, a selmeci diákhagyományok történetét járja körül szeptember 30-i előadásában. A rendezvény őszi kiadásának előadói közt találjuk Kató Béla nyugalmazott püspököt, a Sapientia Alapítvány elnökét is, aki a megmaradás kérdését járja körül október 14-én Hogyan maradjunk életben? című előadásában. Kondor Ágota szenátor, mentálhigiénés szakember az időskori mentális jóllétről  értekezik október 28-án, november 11-én Pap Levente egyetemi docens, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának dékánja a homéroszi eposzok nőalakjairól beszél. Az őszi programot november 25-én Kerekes István fotóművész zárja, aki személyes történeteit osztja meg Életmesék címmel. 

A szervezők tájékoztatása szerint az előadások a továbbiakban is ingyenesek, illetve regisztrációhoz kötöttek. Az érdeklődők szeptember 15-ig jelezhetik részvételi szándékukat a www.sepsi.sapientia.ro ol­dalon, de közvetlenül az előadások előtt, a helyszínen is lehetőség lesz erre.

