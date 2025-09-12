Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Japán keresztszemes

2025. szeptember 12., péntek, Közélet

A sepsiszentgyörgyön élő Seiko Tanizaki japán néprajzkutató által két éve működtetett Seres András Varrókör harmadik kiállítását nyitották meg szerdán délután a heti rendszerességgel tartott kézműves-foglalkozás helyszínén, a Dohány utcában, ahol a helyi Speciális Iskola óvodai csoportjai működnek az evangélikus egyház épületében. Az eseményen közreműködött egy erdélyi népzenét játszó háromtagú japán folkegyüttes, akik rövid fellépésüknek a Kuma (medve) Muzsika címet adták. 

  • Népzenével ünnepelték a tárgyi népművészetet. Albert Levente felvétele
Felvezetőben Zelenák József evangélikus lelkész, esperes arról beszélt, keresztyén emberként jó tudni, hogy valahova tartozunk, van egy közösség, ahol lehet találkozni, erősíteni, bátorítani egymást, örvendeni egymásnak, és megköszönte Sei­ko Tanizakinak és a varrókör tagjainak, hogy ápolják a Seres Andrástól (Krizba, 1935 – Árkos, 1992)  ránk hagyott örökséget. „Isten mindig velünk van, ebben a közösségben is” – mondotta és megáldotta az együttlétet. 

A kiállításon bemutatták a varrókör tagjainak munkáit, valamint a Seres András által Barcaságban gyűjtött, a hetvenes évek elején két kiadványban is megjelentetett hímzésminták egy kis szeletét. Ezekkel kapcsolatban Seiko Tanizaki elmondta, tervezik ezek újrakiadását.

A jelenlévőknek alkalmuk volt a népi varrásművészetről kérdezni a varrókör tagjait, megosztották egymás tapasztalatait, végül az udvaron Kumasawa Yoko (hegedű), Kishimoto Taro (brácsa, kobza, furulya) és Miyasaka Hiroo (nagybőgő) játszott Küküllő menti, bonchidai, csíki, moldvai muzsikát, valamint ízelítőt adtak egy japán zeneszerző alkotásából is. 

Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-12
