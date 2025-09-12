Népszerűek a sepsiszentgyörgyi bölcsődék

Annak ellenére, hogy a tanintézmények egyidejű felújítási munkálatai miatt egyre több szülőnek kell lakóhelyétől a korábbinál távolabbra vinnie reggelente kicsinyét, továbbra is nagy az igény a bölcsődei nevelés iránt Sepsiszentgyörgyön. Jelenleg tizennyolc csoport működik hat helyszínen, a sepsiszentgyörgyi bölcsisek létszáma háromszázhatvan.

A Hófehérke Napközi Otthon kis bölcsisei már a múlt tanévtől a Krisztus Király-templom épületegyüttesénél kaptak menedéket, az ott működő konyha kiszolgálja őket. Az állomási bölcsőde felújítási munkálatainak megkezdése miatt tanévkezdés előtt kiköltöztették a hat bölcsődei csoportot az ingatlanból, ők a Kőrösi Csoma Sándor utcában kezdték a tanévet annak a vállalkozásnak az önkormányzat által bérelt épületében, ahol néhány évig a Kőrösi Csoma Sándor Óvoda működött. A Csíki negyedi Árvácska Napközi Otthonnal egy épületben hat bölcsődei csoport működik, a Kós Károly utcai, egykori dohánygyári épületben három csoport, a kilyéni óvodában egy csoport. Idéntől bővült a Sepsibölcsi (közszájon forgó rövidített elnevezés) kínálata, a Borvíz utcai új óvodában is megkezdte működését egy bölcsődés csoport.

Lapunk megkeresésére Albert Andrea, a Sepsiszentgyörgyi Bölcsőde önálló helyi tanintézmény igazgatója elmondta, igyekszenek az igényeknek megfelelően alakítani a bölcsődei hálózatot, s bár a tanügyi intézményeket érintő helyi beruházások az ő működésükre is kihatással vannak, minden bölcsődés gyermeknek sikerült megteremteni a megfelelő körülményeket.