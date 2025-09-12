Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Az elnök, akinek távolabb kell látnia

2025. szeptember 12., péntek, Máról holnapra
Mózes László

Az ország fejlődési lehetősége főként az emberekben rejlik – vélekedett kedden este Nicușor Dan államfő. A köztévének adott, egyenes adásban sugárzott egyórás interjújában megerősítette, nem a kormányt bírálja, hanem azt hangsúlyozza, Romániának harmincöt éve nincs határozott gazdaságfejlesztő stratégiája, s ezt pontos adatok ismeretében végre pótolni kell, élni kell azokkal a lehetőségekkel – az itt élők képességével –, amelyekkel az ország rendelkezik. Hasonló hosszú távú tervezésre van szükség az oktatás, az egészségügy, illetve a kutatás területén is.

Nyilatkozatokkal teli időszakot élünk: miután hétfőn este a miniszterelnök adott közel egyórás interjút a köztévének, szerdán este fő műsoridőben – szintén a köztévé csatornáján – az államfő következett, ő már egyenes adásban, a Cotroceni-palota ama terméből válaszolt a riporter kérdéseire, ahol a koalíciós pártok képviselőivel is egyeztet. E jelentéktelen részlet azért kiemelhető mégis, mert Nicușor Dan, hangsúlyozva, hogy a kormány „makroszintű teljesítményét” tekintve a koalíció működik, kínosan ügyelt arra, hogy egyetlen szóval se bántsa meg a folyamatosan fickándozó szociáldemokratákat, akik félreérthetetlenül és irgalmatlanul zsarolják koalíciós társaikat. Az államfő ugyanis pontosan tudja, e pillanatban más lehetősége nincs az országnak, mint életben tartani ezt a meglehetősen különös érdekházasságot. Meg is jegyezte, érzékelhető iróniával: ha egy társadalom tökéletesen működne, akkor nem is lenne szükség különféle érdekeket egyeztető politikusokra.

A közéleti események követői joggal tehetik fel a kérdést: válaszaiban mennyire volt meg­győző, alapos és hiteles az elnök? A legfontosabb időszerű kérdéseket érintette, magatartása következetes, érvelő – ha úgy tetszik, hivatali elődjéhez képest az már önmagában figyelemre méltó, hogy egyáltalán kérdésekre válaszol – és nem cinikus. Persze, a deficitcsökkentő intézkedések mellett bizonyos témaköröket lehetett volna jobban feszegetni, így például az elemzők némelyike által feltételezetten szuverenista irányba tett gesztusait. Nicușor Dan a titkosszolgálatok leendő vezetőiről sem beszélt sokat, viszont megismételte: elégedetlen a főügyész és a korrupcióellenes hatóságot vezető ügyész teljesítményével, és továbbra is aberrációnak tartja a bírák és az ügyészek eddigi nyugdíjrendszerét.

Szólt az oktatásról is, kiemelve, hétfőn meghallgatta a szakszervezeti vezetők, illetve a tanárok véleményét, számára nyilvánvaló, hogy álláspontjuk különbözik a kormányétól, de azt javasolta, az adatok ismeretében két hónap múltán egyeztessenek újra. E téren azóta különben csend honol, a hangadó tanügyi szakszervezetek vezetői elhallgattak. Azt viszont maga Nicușor Dan is megjegyezte, egyáltalán nem elégedett az oktatás helyzetével, és szeretné, „ha mindannyian a gyermekek érdekeit tartanánk szem előtt”. 

Összességében egy mértéktartó, racionális és ingerekben gazdag politikai élet közepette egy higgadt államelnököt láthattak az érdeklődők. Aki – bár bizakodó – egymagában nyilvánvalóan korlátozott erejű, viszont határozott iránymutató lehet. Egyelőre szembenéz a kihívásokkal és úgy tűnik, az ország Nicușor Dannal nagyobb eséllyel léphet bár egy picikét is előbbre, mint elődjei révén. Nem tehet csodát, nem önmagát saját hajánál fogva a mocsárból kiemelő, folyamatosan nagyokat mondó Münchhausen báró, hanem hosszú – legalábbis hosszabb – távon gondolkodó politikus, akinek, bár több politikai érdekcsoport szempontjai között kell egyensúlyoznia, mégsem a pillanatnyi túlélés a kizárólagos szempontja. A távlatok keresése lehet az ő esélye.

 

Nicușor Dan a köztévének adott interjúját megelőzően amerikai vállalkozókkal találkozott. Fotó: presidency.ro

Szerző: Mózes László Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-12 08:00
