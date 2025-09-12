Ha a munkálat kész lesz, Vargyas is csatlakozik Bardoc községhez a modern úthálózattal rendelkező erdővidéki települések sorában. A befejezést illetően Imets Lajos polgármester kifejtette, reméli, hogy a pályázati pénzt rendszeresen küldik majd, így a munkálatokat fizetni tudják és időben végeznek az aszfaltozással, ami tulajdonképpen nem csak a bitumenréteg leterítését jeleti: az utcákat elő kell készíteni, 45–70 centiméter vastagságban felszedik a meglévő réteget, tört kaviccsal alapoznak, erre kerül majd a két aszfaltréteg, emellett sáncokat, a keskenyebb utcákban fedett sáncokat, autóbeállókat, parkolókat alakítanak ki. A Selyemkert előtt egy nagyobb, 1200 négyzetméteres, a falu ravatalozójánál egy kisebb parkolót is elkészítenek. Az utcák aszfaltozásával egy nagyobb korszerűsítési kör is lezárul a faluban: sokévi vesződés árán sikerült lefektetni és működésbe helyezni az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózatot. Utóbbin még most is van javítanivaló. „Nyolc utcában még dolgozunk a vezetékekkel” – mondta Imets Lajos.