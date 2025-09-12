Segített a Ro-Alert

Tegnap Ro-Alert-riasztást adtak ki, miután egy 82 éves férfi eltűnését jelentették Torjáról. A lakosság gyorsan reagált, és a beérkező információk alapján kevesebb mint egy óra alatt megtalálták a férfit.

Az idős ember szerdán egy torjai boltból távozott, de nem ért haza. Életkora és egészségi állapota miatt fennállt a veszély, hogy komoly baj történhet vele. A tegnapi riasztásból értesülő lakosok azonnal reagáltak és információkat adtak a hatóságoknak. Kevesebb mint egy órán belül sikerült megtalálni a férfit Sepsiszentgyörgyön, épségben.

A Kovászna megyei rendőrség köszönetet mond mindenkinek, aki hozzájárult az eset gyors megoldásához, kiemelve, hogy a közösség és a hatóságok együttműködése kulcsfontosságú az emberek biztonságának megőrzésében. A közlemény emlékeztet: a Ro-Alert rendszer hatékony eszköz a veszélyhelyzetek kezelésében. 2025 eleje óta a megyében 123 eltűnési esetet jelentettek: 67 kiskorút és 56 felnőttet. Ezek közül 120-at sikerült megoldani. 11 esetben – főként, amikor a felnőttek egészségi állapota miatt fennállt az életveszély – a hatóságok Ro-Alert-üzenetet is kibocsátottak, ami jelentősen hozzájárult a személyek gyors felkutatásához. (sz.)