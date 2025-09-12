Minősített rablási kísérlet

A Kézdivásárhelyi Ügyészség tegnapi közleményében ismertette a tényállást. K. R. B. vasárnap 17 óra körül betört egy 83 éves férfi otthonába. Pénzt követelt tőle, ám mivel nem kapott, megütötte a sértettet az arcán, a bal szeme alatt. Az ütés következtében az idős ember elesett, és megsérült a bal csípője, valamint a bal kezének középcsonti része. A fiatalember ezt követően a lakásban kezdett el pénz vagy értékek után kutatni, de nem talált semmit, mert a szomszédok – akik meghallották a zajt – közbeléptek és megakadályozták a rablást. Az orvosi szakvélemény szerint a sérülések 8–9 napos gyógykezelést igényelnek. A Kézdivásárhelyi Bíróság elfogadta az ügyészség indítványát, és 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el a 17 éves fiatalember ellen, akit hivatalosan is megvádoltak minősített rablási kísérletért. (sz.)