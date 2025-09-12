Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Minősített rablási kísérlet

2025. szeptember 12., péntek, Közélet

Tegnapi lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy a kézdivásárhelyi rendőrök vasárnap este elfogtak egy 17 éves fiatalembert, akit rablási kísérlettel gyanúsítanak, mivel betört egy kézdiszentléleki házba, ahonnan pénzt akart lopni.

  • Képünk illusztráció. Fotó: Pexels.com
A Kézdivásárhelyi Ügyészség tegnapi közleményében ismertette a tényállást. K. R. B. vasárnap 17 óra körül betört egy 83 éves férfi otthonába. Pénzt követelt tőle, ám mivel nem kapott, megütötte a sértettet az arcán, a bal szeme alatt. Az ütés következtében az idős ember elesett, és megsérült a bal csípője, valamint a bal kezének középcsonti része. A fiatalember ezt követően a lakásban kezdett el pénz vagy értékek után kutatni, de nem talált semmit, mert a szomszédok – akik meghallották a zajt – közbeléptek és megakadályozták a rablást. Az orvosi szakvélemény szerint a sérülések 8–9 napos gyógykezelést igényelnek. A Kézdivásárhelyi Bíróság elfogadta az ügyészség indítványát, és 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el a 17 éves fiatalember ellen, akit hivatalosan is megvádoltak minősített rablási kísérletért. (sz.)

Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-12 08:00 Cikk megjelenítése: 709 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
