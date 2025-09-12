Előzetesben a visszaeső erőszakoló

A Kovászna Megyei Törvényszék helyt adott a Kézdivásárhelyi Ügyészség fellebbezésének a Kézdivásárhelyi Bíróság keddi döntése ellen. Az alapfokú bíróság ugyanis elutasította az ügyészség indítványát az előzetes letartóztatásra, a törvényszék azonban most 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a vádlottat. A 28 éves K. Z. idén március és augusztus között egy 15 éves lánnyal folytatott többszöri közösülést, a lány beleegyezésével, ám ismerve korát, és kihasználta sebezhetőségét és tapasztalatlanságát. Az ügy különösen súlyos, mert a vádlottat 2024 januárjában jogerősen elítélték két kiskorúval szemben folytatólagosan elkövetett nemi erősza­kért, gyermekpornográfiáért, adatszerzés céljából történt számítógépes rendszerhez való jogellenes hozzáférésért, valamint informatikai hamisítás miatt. A vádlott a mostani bűncselekményt a korábbi ítélethez kapcsolódó felügyeleti időszak alatt követte el, tehát visszaesőnek számít – közölte a Kézdivásárhelyi Ügyészség. (sz.)