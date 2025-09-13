Sorozatban harmadszor győzött a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban a sepsiszentgyörgyi csapat, amely a hatodik fordulóban a papírformát igazolva 2–1-re nyert az Újszentesi SK vendégeként a Dobay István Stadionban. Az ezúttal sem túl meggyőző játékkal előrukkoló háromszéki együttes szombati sikerével a táblázat tizedik helyére lépett.

A vendégek aktívabban kezdték a mérkőzést, már a 2. percben helyzetbe kerültek, ekkor Mihajlo Nešković közeli lövését szögletre mentették a védők. A folytatásban némileg kiegyenlítődött a küzdelem, majd a 12. percben Nicolae Sofran távoli kísérletét védte Bogdan Ungureanu. A székelyföldi csapat a 20. percben vezetést szerzett, az Alin Techereș ellen a büntetőterületben elkövetett szabálytalanság miatt a játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet Cosmin Matei magabiztosan értékesített (0–1). Ezután Ovidiu Burcă legénysége mezőnyfölényben futballozott, viszont újabb lehetőséget nem alakított ki. A 40. percben váratlanul egyenlítettek a házigazdák, Răzvan Morariu beadásából Nicolae Sofran kapásból a jobb felsőbe emelt (1–1). A bánsági együttes nem sokkal később fordíthatott volna, azonban Rareș Butnărașu lökete az oldalhálóban kötött ki.

A második félidőben a játék töredezettebbé vált, aztán először az újszentesi gárda veszélyeztetett, amikor egy védelmi hibát követően Daniel Olariu senkitől sem zavartatva pontatlanul célzott. A Sepsi OSK fokozatosan átvette az irányítást, ennek következtőben a 65. percben ismét betalált: Matei beíveléséből Ignacio Heras a bal felsőbe fejelt (1–2), ezáltal a nemrég igazolt spanyol csatár góllal mutatkozott be. A Temes megyei alakulat próbált ritmust váltani, eközben a sepsiszentgyörgyi labdarúgók inkább ellentámadásokra rendezkedtek be. A 79. percben a csereként beállt Boris Cmiljanić alig lőtt a jobb alsó mellé, a ráadásban pedig Darius Oroian szabadrúgása kevéssel célt tévesztett. A piros-fehér mezesek a találkozót emberhátrányban fejezték be, mivel Giovani Ghimfus megkapta a második sárga lapját, így a következő fordulóban nem játszhat.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 6. forduló: Újszentesi SK–Sepsi OSK 1–2 (1–1).

Újszentes, Dobay István Stadion. Vezette: Iuliana Demetrescu (Râmnicu Vâlcea). Újszentes: Mikloș – Morariu, Butnărașu, Panaite (Misăraș, 75.), Gladun, Cibi (Vasile, 46.), Ailenei, Sofran, Olariu (Pădurariu, 71.), Curescu (Popovici, 59.), Cristea (Gondiu, 60.). Vezetőedző: Florin Fabian. Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Tamm, Vîrtej, Techereș, Nešković (Ghimfus, 53.), Sigér, Aganović (Cîmpean, 68.), Matei (Păun, 68.), Oberlin (Cmiljanić, 53.), Heras (Batzula, 72.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Gólszerzők: Sofran (40.), illetve Matei (20. – tizenegyesből), Heras (65.). Sárga lap: Sofran (22.), Butnărașu (56.), illetve Tamm (43.), Nešković (48.), Vîrtej (51.), Ghimfus (90., 90+4.). Kiállítva: Ghimfus (90+4.).

Eredmények, 6. forduló: FC Voluntari–Concordia Chiajna 1–0, Bukaresti Steaua–Marosvásárhelyi ASA 2–1, Ceahlăul Piatra Neamţ–Nagyváradi FC Bihar 0–3, FC Câmpulung Muscel–Chindia Târgoviște 1–1, FC Metalul Buzău–Sellenberki SK 1–0, FC Bacău–Resicabányai CSM 0–0, Gloria Beszterce–CS Dinamo Bukarest 2–1, CSM Slatina–CS Tunari 1–1.

A táblázat:

1. Nagyvárad 5 0 1 16–7 15

2. Marosvásárhely 4 1 1 14–5 13

3. Târgovişte 4 1 1 13–5 13

4. Steaua 4 1 1 13–8 13

5. Vajdahunyad 4 1 0 7–2 13

6. Voluntari 4 1 1 6–3 13

7. Chiajna 3 1 2 14–6 10

8. Resicabánya 3 1 2 13–6 10

9. Buzău 3 1 2 7–5 10

10. Sepsi OSK 3 1 2 5–6 10

11. Piatra Neamţ 3 1 2 7–12 10

12. Jászvásár 2 2 1 6–3 8

13. Afumaţi 2 1 2 6–6 7

14. Bacău 1 3 2 7–8 6

15. Tunari 1 3 2 8–10 6

16. Beszterce 1 3 2 5–9 6

17. Dinamo 1 2 3 6–10 5

18. Câmpulung 1 1 4 4–17 4

19. Slatina 0 3 3 4–8 3

20. Újszentes 1 0 5 8–14 3

21. Sellenberk 0 0 6 4–13 0

22. Szatmárnémeti 0 0 5 4–15 0

A sepsiszentgyörgyi csapat szeptember 20-án, szombaton 11 órától az FC Câmpulung Muscel együttesét fogadja a Sepsi Duna Arénában a másodosztályú bajnokság hetedik fordulójában.