Az egészséges párkapcsolat alapja az intimitás /X/

Egyetlen párkapcsolat sem működik magától. Folyamatos törődést igényel, ha szeretnénk fenntartani a vonzalmat és az egészséges működésmódot: e szempontból úgy kell rá tekinteni, mint egy érzékeny virágra, melyet naponta gondoznunk kell ahhoz, hogy élvezhessük a szépségét.

A boldog párkapcsolat alapját az intimitás adja: ez nem csupán a fizikai közelségről szól, hanem a lelki kapcsolódásról is. Ez az a láthatatlan kötelék, mely összeköti a feleket és segít túlélni még a nehezebb időszakokat is.

Cikkünk hátralévő részében kifejtjük, mit értünk az intimitás fogalmán, miképp tehetünk azért, hogy ez megmaradjon hosszú távon is, illetve kitérünk arra is, hogy hogyan segíthetik mindezt az olyan különleges eszközök, mint például egy vibrator.

Az intimitás jóval több, mint fizikai közelség

Sokan (tévesen) azt gondolják, hogy az intimitás a szexről szól. Bár a fizikai kapcsolódás kétségtelenül része ennek, az intimitás egy jóval tágabb fogalom. Beletartozik az, hogy meg merjünk nyílni a párunk előtt, és meg merjük mutatni neki a sebezhető oldalunkat is. Az intimitás legfőképp az őszinteségről, bizalomról és a nyitottságról szól.

Az intimitás többféle formában is létezik

Az intimitásnak számos rétege van - ezeket alább ismertetjük, hogy jobban átláthasd a témát.

* Érzelmi intimitás: ez azt jelenti, hogy megosztjuk a társunkkal legbensőbb félelmeinket, vágyainkat, álmainkat, érzelmeinket. Ez adja meg egy párkapcsolat érzelmi stabilitását.

* Szellemi intimitás: ez alatt azt értjük, hogy inspiráljuk egymást, és megosztjuk a párunkkal a gondolatainkat, ötleteinket.

* Spirituális/lelki intimitás: ez a réteg a közös célok, értékek képviseletét jelenti.

* Fizikai intimitás: ez a gyengédség, a szeretet, a testi közelség és a vágy szintje. Ez a réteg szükséges ahhoz, hogy megmaradjon az egymás iránt érzett vonzalom.

Fontos kiemelni, hogy a többféle szint és megközelítés mind egyformán lényeges. Bármelyiknél probléma adódik, az kihatással lehet az egész párkapcsolatra és ronthatja annak minőségét.

Hogyan tarthatjuk fenn az intimitást?

Az intimitás fenntartása nem könnyű feladat, de nem is lehetetlen. A leglényegesebb eleme, hogy oda tudjunk figyelni a másikra, méghozzá őszinte, értő figyelemmel. Naponta időt kell szánnunk egymásra, még akkor is, ha épp elfoglaltak vagyunk - a kapcsolódás halogatása csak elmélyíti a két ember közötti szakadékot.

A kommunikáció az intimitás minden szintjében kulcsfontosságú: lényeges, hogy mindig egyértelműen kommunikáljuk a partnerünk felé a problémákat, és persze azt is, ha valamit pozitívan élünk meg.

Ez a hozzáállás segíthet abban is, hogy a testi közelség élvezetes lehessen: bár az évek múlásával nem egyszerű tűzzé formálni a parazsat, de a hatékony, őszinte kommunikáció által könnyen bevethetők akár különféle segédeszközök is. Ha ezt a területet szeretnénk gondozni, akkor remek program lehet például a desirel.se oldalának közös böngészése: tökéletes alapot adhat rá, hogy feltárjuk egymás előtt titkos vágyainkat. (X)