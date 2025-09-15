Elhalálozás
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon,
özv. BÁLINT MARGIT
(szül. SIPOS)
életének 93. évében rövid betegség után elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 15-én, hétfőn 15 órakor lesz a sepsikőröspataki ravatalozóháztól a helyi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120396
Küzdöttél, de már nem lehet, / Csend ölel át és szeretet. / Csak az hal meg, kit felednek, / Örökké él, kit igazán
szeretnek.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj, édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, keresztapa, rokon és jó ismerős,
UGRI SIMION
szerető szíve életének 78. évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után 2025. szeptember 13-án megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait szeptember 16-án 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra az étfalvi
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás szeptember 15-én 18 órától és a temetés előtt egy órával.
Utolsó búcsúvétel
egy szál virággal.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120398
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, testvér, sógor, keresztapa, unokatestvér, rokon, jó szomszéd, a kisbaconi születésű sepsiszentgyörgyi
NÉMETH TIBOR
életének 77. évében rövid betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. szeptember 15-én 13 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120394
Megemlékezés
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
JOÓS GÉZÁRA
halálának 23. évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
4335355
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szárazajtai MÁTHÉ EMMÁRA
halálának 20. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335375
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KRATOCHWIL TERÉZIÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335376