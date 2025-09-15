Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagy­mama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon,

özv. BÁLINT MARGIT

(szül. SIPOS)

életének 93. évében rövid betegség után elhunyt.

Temetése 2025. szeptember 15-én, hétfőn 15 órakor lesz a sepsikőröspataki ravatalozóháztól a helyi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120396

Küzdöttél, de már nem lehet, / Csend ölel át és szeretet. / Csak az hal meg, kit felednek, / Örökké él, kit igazán

szeretnek.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj, édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, keresztapa, rokon és jó ismerős,

UGRI SIMION

szerető szíve életének 78. évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után 2025. szeptember 13-án megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait szeptember 16-án 13 órakor helyezzük örök

nyugalomra az étfalvi

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás szeptember 15-én 18 órától és a temetés előtt egy órával.

Utolsó búcsúvétel

egy szál virággal.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120398

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, testvér, sógor, keresztapa, unokatestvér, rokon, jó szomszéd, a kisbaconi születésű sepsiszentgyörgyi

NÉMETH TIBOR

életének 77. évében rövid betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. szeptember 15-én 13 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120394

Megemlékezés

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

JOÓS GÉZÁRA

halálának 23. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

4335355

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szárazajtai MÁTHÉ EMMÁRA

halálának 20. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335375

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KRATOCHWIL TERÉZIÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335376