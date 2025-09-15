Ünnep a Székely Nemzeti Múzeumban A Székely Nemzeti Múzeumban ma 18 órától ünnepélyesen felavatják a megújult és korszerűsített, Bartók Béla nevét viselő dísztermet. Az eseményen a múzeum születésnapját, az alapító örökségét és Bartók Béla sepsiszentgyörgyi koncertjének emlékét egyszerre idézik meg. Az eseményt Bartók muzsikája nyitja meg, Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatójának köszöntője után Sári Zsolt, a Szentendrei Skanzen főigazgató-helyettese tart előadást Csak tiszta forrásból – Bartók Béla sepsiszentgyörgyi hangversenye címmel. Szőcsné Gazda Enikő, a múzeum néprajzkutató muzeológusa tárlatvezetést tart a Csereyné – 200 Újjászületünk! című kiállításon. Közreműködik Császár Katalin fuvolatanárnő és Szabó-Siklódi László Levente orgona- és zongoratanár, a Plugor Sándor Művészeti Líceum pedagógusai.

Indul a 60 Plusz Akadémia őszi évada

Szeptember 16-án, kedden 17 órától elindul a Sapientia Sepsiszentgyörgyi Kara és a helyi önkormányzat célzottan az időseknek szervezett előadás-sorozata. A változatos tematikájú előadások ezúttal is a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében zajlanak kéthetente, keddenként 17 órától. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni még ma a sepsi.sapientia.ro található űrlap kitöltésével vagy a fennmaradó helyek függvényében a helyszínen lehet.

Kiállítás

EXPERIMENTUM – Nagy Pál és tanítványai. A Műcsarnok utazó tárlata című kiállítás megnyitója szeptember 19-én, pénteken 19 órától kezdődik az Erdélyi Művészeti Központban. A kiállítást megnyitja Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, Garami Gréta művészettörténész, a budapesti Műcsarnok kurátora, Ujvárossy László képzőművész, a tárlat kezdeményezője és kurátora.

SEPSISZENTGYÖRGY. A Szerelem az évek tükrében című fotókiállítás a Tein Teaházban szeptember közepéig látogatható. ♦ A Mohos Fotóklub főtéri kiállítása szeptember végéig tekinthető meg.

KOVÁSZNA. Felsmann Tamás Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus művész Tanulmánytervek (Studiosus architecturae) című kiállítása a kovásznai Kádár László Képtárban október 4-ig tekinthető meg.

Színház

JEGYEK-BÉRLETEK. A Tamási Áron Színház előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon lehet jegyeket vásárolni. A bemutatóra szóló jegyek ára 60 lejre, a standard jegyek ára (előadástól függően) 50, illetve 40 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 30, illetve 25 lejre, a csoportos diákjegyek ára 25, illetve 20 lejre, a szakmai jegyek ára 20 lejre módosul. A nagycsaládos jegyek is drágulnak 5 lejjel, ezentúl 15 lejbe kerülnek. • Az ajándék­utalványok ára továbbra is 120 és 240 lej, ezeket és a mecénásbérleteket csak személyesen lehet megvásárolni a központi jegyirodában. • A mecénásbérlet 800 lejbe kerül, két bérlet ára pedig kedvezményesen 1500 lej. Telefon: 0726 083 338.

Zene

CSICSERGŐ – énekes foglalkozás Kovásznán. A Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében Erőss Judit zenepedagógus tart rendszeres énekes foglalkozásokat kisgyermekeknek szóló daloló-játszó csoportjával. A csoportba 4–10 éves gyermekeket várnak, bármikor lehet csatlakozni, az első találkozó szeptember 13-án, szombaton volt.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 15.30-tól Demon Slayer – A végtelen kastély (magyar feliratos), 16.30-tól A hupikék törpikék (románul beszélő), 18.15-től Egy százalék indián (magyar filmdráma) és Downton Abbey: A nagy finálé (román feliratos), 20 órától Rajtakapva (magyarul beszélő), 20.30-tól Démonok között: Utolsó rítusok (román feliratos). Szerdán: 15.30-tól Demon Slayer – A végtelen kastély (román feliratos), 16.45-től Sneaks (románul beszélő), 18.15-től Downton Abbey: A nagy finálé (magyarul beszélő), 18.30-tól Rózsák háborúja (román feliratos), 20.30-tól David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome (román feliratos) és Többesélyes szerelem (román feliratos). Csütörtökön: 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő) és Marakuda legendája (románul beszélő), 18.15-től Bocs, kicsim (magyar feliratos), valamint És a többi majd követi (román feliratos), 20.15-től Több­esélyes szerelem (magyarul beszélő), 20.20-tól F1 (magyarul beszélő). Honlap: artacinema.ro/hu.

EVA FILMMAKERS FEST. Szeptember 23–30. között Sepsiszentgyörgyön kerül sor az Eva Filmmakers Fest ötödik kiadására. A rendezvényt a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Művész Mozi szervezi. A teljes prog­ram elérhető a fesztivál Facebook-oldalán.

Ingyenes képzés

A 2025/2026-ös tanévben egyházmegyei, egyházközségi presbitereknek, a keresztyén értékrend mellett elkötelezett pedagógusoknak, közművelődési szakembereknek, önkénteseknek, civil szervezetek képviselőinek székelyföldi kihelyezett osztály indul a Református Közösségfejlesztő Népfőiskola keretében. Főbb tematikák: a keresztyén értékrend; közösségfejlesztés, közösségszervezés, közösségépítés; népfőiskola-szervezés és menedzsment; helyi szükségletekre épülő tantervek készítése. A levelező képzés díjtalan, legalább 15 fő esetén indul; képzési idő: 2 félév. Az egyéves levelező tanfolyam 6 hétvégi konzultációt tartalmaz, melyeket pénteken 17 órától szombaton kora délutánig tartanak Székelyudvarhelyen. A jelentkezésnek nem feltétele az érettségi megléte, sem pedig választott gyülekezeti tisztség betöltése, de lelkészi ajánlás szükséges. Érdeklődni, jelentkezni szeptember 30-ig lehet személyesen a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság székhelyén, Székelyudvarhelyen az Eötvös József utca 13. szám alatt vagy telefonon, illetve e-mailben. Kapcsolattartó személyek: Balla Zoltán (0756 221 806) és Páll Attila Csaba lelkipásztor-esperes (0757 362 103). E-mail: humanreform2@gmail.com, erdelyinepfoiskola@gmail.com, pallattila@reformatus.ro.

Családi program Kovásznán

A Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében zajló Ringató foglalkozás családi program, ahol a felnőttek és a gyerekek egyaránt élményhez jutnak. A Ringatóval épül a gyermeki lélek, erősödik a családi összetartozás.

Magyar Örökség-díjas zenei nevelési módszer, kisgyermekeknek és szüleiknek szóló énekes- játékos foglalkozás formájában. A foglalkozásokon a legfontosabb az élménynyújtás az egész család számára.

Miközben éneklünk és játszunk, a legkisebb gyerekek ízlelgetik a magyar nyelv és a zenei anyanyelv szépségeit, találkoznak a magyar kultúrával. Első találkozó szeptember 13-án, szombaton 9.30-tól.

Élő és online kurzusok, előadások

„Ha egy nonprofit szervezetnél dolgozol, könnyen érezheted azt, hogy a világ összes ideje sem lenne elég minden feladat elvégzésére – a megfelelő tervezéssel és az erőforrások hatékony beosztásával azonban ezen lehet változtatni!” A 14 alkalmas Civil szervezetek vezetése és menedzsmentje tanfolyam olyan módszerek elsajátítását teszi lehetővé, amelyekkel a segítők számát lehet gyarapítani. Részletek a L-A-B-A.hu oldalon.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Bikfalván és Szentivánlaborfalván; kedden Rétyen, szerdán Komollón és Bitán; csütörtökön Egerpatakon és Szacsván; pénteken Maksán és Sepsibesenyőn. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Uzonban 16-án, kedden 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.