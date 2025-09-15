Folytatta menetelését a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban a Kézdivásárhelyi SE, amely szombaton hazai pályán hátrányból fordítva 3–1-re diadalmaskodott a CSM Râmnicu Sărat felett a harmadik fordulóban. A Sepsi OSK II. továbbra is nyeretlen a mostani idényben, miután szombaton 3–1-re kikapott az Unirea Braniștea vendégeként.
A házigazdák rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, a 12. percben mégis hátrányba kerültek, Raul Rusu rossz passzára Andrei Ignat lecsapott, majd a kapus mellett a hálóba gurított (0–1). Nem sokkal később egyenlített a kézdivásárhelyi csapat, Daniel Nicoloiu beadása után a tisztázni igyekvő Andrei Lopată a saját kapujába sodorta a labdát (1–1). A folytatásban a jobb játékerőt képviselő céhes városi együttes akarata érvényesült, amely beszorította ellenfelét és több helyzetet kialakított. Raul Drugă lövését fogta Costin Răpeanu, aki Nicoloiu kísérletét is kiütötte, Dobos Zsolt pedig kevéssel a jobb alsó mellé továbbított. Liviu Negoiță legénységének mezőnyfölénye a 31. percben eredményezett újabb találatot, ekkor Varga Norbert beívelését Bogdan Cîrstian fejjel értékesítette (2–1).
A felső-háromszéki alakulat kiválóan indította a második félidőt, az 51. percben növelte a különbséget, mivel Drugă 18 méterről, szabadrúgásból védhetetlenül a bal felső sarokba tekert (3–1). A vendégek a szünet után csak a védekezésre összpontosítottak, miközben a kék-fehér mezesek rendületlenül rohamoztak. Drugă újabb pontrúgása néhány centivel ment kapu mellé, Varga Nobert kétszer is veszélyeztetett, előbb a fejesét hárította a kapus, aztán közelről célt tévesztett, míg a hajrában a csereként beállt Luca Iordache senkitől sem zavartatva fölé lőtt. A Kézdivásárhelyi SE a harmadik mérkőzését is 3–1-re nyerte meg, ráadásul jobb gólkülönbségének köszönhetően őrzi listavezető helyét a táblázatban. Hibátlan sorozatát pénteken 17 órától a Sepsi OSK II. otthonában folytathatja.
Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 3. forduló: Kézdivásárhelyi SE–CSM Râmnicu Sărat 3–1 (2–1).
Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Andreea Vlădulescu (Brassó). KSE: Chiriac – Rusu, Burlacu, (Varga M., 58.), Cîrstian, Gajdó (Neamțu, 46.), Drugă, Nicoloiu (Iordache, 58.), Fábián (Barta, 46.), Dobos, Plăiașu (Bandi, 83.), Varga N. Edző: Liviu Negoiță. Râmnicu Sărat: Răpeanu – Marin (Matache, 58.), Lupu, Socol (Simion, 77.), Tănăsele, Ionescu-Racovițeanu, Moldoveanu (Păun, 46.), Lopată, Calotă, Ignat (Nedelcu, 77.), Bătrânu (Mincu, 70.). Edző: Marius Tîrîlă. Gólszerzők: Lopată (16. – öngól), Cîrstian (31.), Drugă (51.), illetve Ignat (12.). Sárga lap: Fábián (26.), Dobos (62.), Cîrstian (68.), Iordache (75.), Varga N. (86.), illetve Marin (24.), Moldoveanu (32.), Lupu (86.).
További eredmények, 3. forduló: Unirea Braniștea–Sepsi OSK II. 3–1 (gólszerzők: Mădălin Grădinaru 6., Alexandru Bălănică 45., Gabriel Răducan 58., illetve Nistor Ákos 14.), Galaci Oțelul II.–CS Păulești 0–1, Petrolul Ploiești II.–CS Blejoi 0–3, FC Unirea Brăila–CS Victoria Traian 1–2, Sporting Liești–CSO Plopeni 4–2.
A táblázat:
1. Kézdivásárhely 3 0 0 9–3 9
2. Lieşti 3 0 0 10–5 9
3. Braniştea 2 1 0 10–4 7
4. Păuleşti 2 1 0 3–1 7
5. Traian 2 0 1 5–5 6
6. Plopeni 1 1 1 9–6 4
7. Blejoi 1 1 1 6–5 4
8. Brăila 1 1 1 4–3 4
9. Sepsi OSK II. 0 1 2 3–7 1
10. Petrolul II. 0 0 3 2–7 0
11. Râmnicu Sărat 0 0 3 4–11 0
12. Oţelul II. 0 0 3 2–10 0
A negyedik forduló programja: * szeptember 19., péntek: CS Blejoi–FC Unirea Brăila (17 óra), CSM Râmnicu Sărat–Petrolul Ploiești II. (17 óra), Sepsi OSK II.–Kézdivásárhelyi SE (17 óra) * szeptember 20., szombat: CSO Plopeni–CS Păulești (17 óra), CS Victoria Traian–Galaci Oțelul II. (17 óra), Sporting Liești–Unirea Braniștea (17 óra).