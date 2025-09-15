Folytatta menetelését a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban a Kézdivásárhelyi SE, amely szombaton hazai pályán hátrányból fordítva 3–1-re diadalmaskodott a CSM Râmnicu Sărat felett a harmadik fordulóban. A Sepsi OSK II. továbbra is nyeretlen a mostani idényben, miután szombaton 3–1-re kikapott az Unirea Braniștea vendégeként.

A házigazdák rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, a 12. percben mégis hátrányba kerültek, Raul Rusu rossz passzára Andrei Ignat lecsapott, majd a kapus mellett a hálóba gurított (0–1). Nem sokkal később egyenlített a kézdivásárhelyi csapat, Daniel Nicoloiu beadása után a tisztázni igyekvő Andrei Lopată a saját kapujába sodorta a labdát (1–1). A folytatásban a jobb játékerőt képviselő céhes városi együttes akarata érvényesült, amely beszorította ellenfelét és több helyzetet kialakított. Raul Drugă lövését fogta Costin Răpeanu, aki Nicoloiu kísérletét is kiütötte, Dobos Zsolt pedig kevéssel a jobb alsó mellé továbbított. Liviu Negoiță legénységének mezőnyfölénye a 31. percben eredményezett újabb találatot, ekkor Varga Norbert beívelését Bogdan Cîrstian fejjel értékesítette (2–1).

A felső-háromszéki alakulat kiválóan indította a második félidőt, az 51. percben növelte a különbséget, mivel Drugă 18 méterről, szabadrúgásból védhetetlenül a bal felső sarokba tekert (3–1). A vendégek a szünet után csak a védekezésre összpontosítottak, miközben a kék-fehér mezesek rendületlenül rohamoztak. Drugă újabb pontrúgása néhány centivel ment kapu mellé, Varga Nobert kétszer is veszélyeztetett, előbb a fejesét hárította a kapus, aztán közelről célt tévesztett, míg a hajrában a csereként beállt Luca Iordache senkitől sem zavartatva fölé lőtt. A Kézdivásárhelyi SE a harmadik mérkőzését is 3–1-re nyerte meg, ráadásul jobb gólkülönbségének köszönhetően őrzi listavezető helyét a táblázatban. Hibátlan sorozatát pénteken 17 órától a Sepsi OSK II. otthonában folytathatja.

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 3. forduló: Kézdivásárhelyi SE–CSM Râmnicu Sărat 3–1 (2–1).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: And­reea Vlădulescu (Brassó). KSE: Chiriac – Rusu, Burlacu, (Varga M., 58.), Cîrstian, Gajdó (Neamțu, 46.), Drugă, Nicoloiu (Iordache, 58.), Fábián (Barta, 46.), Dobos, Plăiașu (Bandi, 83.), Varga N. Edző: Liviu Negoiță. Râmnicu Sărat: Răpeanu – Marin (Matache, 58.), Lupu, Socol (Simion, 77.), Tănăsele, Ionescu-Racovițeanu, Moldoveanu (Păun, 46.), Lopată, Calotă, Ignat (Nedelcu, 77.), Bătrânu (Mincu, 70.). Edző: Marius Tîrîlă. Gólszerzők: Lopată (16. – öngól), Cîrstian (31.), Drugă (51.), illetve Ignat (12.). Sárga lap: Fábián (26.), Dobos (62.), Cîrstian (68.), Iordache (75.), Varga N. (86.), illetve Marin (24.), Moldoveanu (32.), Lupu (86.).

További eredmények, 3. forduló: Unirea Braniștea–Sepsi OSK II. 3–1 (gólszerzők: Mădălin Grădinaru 6., Alexandru Bălănică 45., Gabriel Răducan 58., illetve Nistor Ákos 14.), Galaci Oțe­lul II.–CS Păulești 0–1, Petrolul Ploiești II.–CS Blejoi 0–3, FC Unirea Brăila–CS Vic­toria Traian 1–2, Spor­ting Liești–CSO Plopeni 4–2.

A táblázat:

1. Kézdivásárhely 3 0 0 9–3 9

2. Lieşti 3 0 0 10–5 9

3. Braniştea 2 1 0 10–4 7

4. Păuleşti 2 1 0 3–1 7

5. Traian 2 0 1 5–5 6

6. Plopeni 1 1 1 9–6 4

7. Blejoi 1 1 1 6–5 4

8. Brăila 1 1 1 4–3 4

9. Sepsi OSK II. 0 1 2 3–7 1

10. Petrolul II. 0 0 3 2–7 0

11. Râmnicu Sărat 0 0 3 4–11 0

12. Oţelul II. 0 0 3 2–10 0

A negyedik forduló programja: * szeptember 19., péntek: CS Blejoi–FC Unirea Brăila (17 óra), CSM Râmnicu Sărat–Petrolul Ploiești II. (17 óra), Sepsi OSK II.–Kézdivásárhelyi SE (17 óra) * szeptember 20., szombat: CSO Plo­peni–CS Păulești (17 óra), CS Victoria Traian–Galaci Oțelul II. (17 óra), Sporting Liești–Unirea Braniștea (17 óra).