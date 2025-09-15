A Háromszéki Ágyúsok felemás hétvégét zártak a Bukaresti Steaua vendégeként a Berceni Arénában. Kertész Zoltán legénysége pénteken 3–2-re diadalmaskodott a román bajnokság alapszakaszában, míg szombaton 3–0-ra kikapott a Román Kupa csoportkörében. A narancs-kék mezesek pénteken és szombaton a Sportul Studențesc ellen játszanak a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán.

A háromszéki csapat pénteken bátran kezdte a mérkőzést, ezzel meglepte riválisát, az 5. percben Antal László előkészítése után Lukas Žukauskas csúsztatott a hálóba (0–1). A litván csatár először szerzett gólt narancs-kék mezben. A vendégek lendületes játékuknak köszönhetően a 14. percben növelték előnyüket, ezúttal Gecse Olivér passzából Róth Zoltán ütötte a korongot a ketrecbe (0–2). A szünet előtt váratlanul szépített a bukaresti gárda, amely egy ellentámadás végén Makszim Ascsulov révén csökkentette hátrányát (1–2).

A székelyföldi együttes a második harmadban sem lassított, több helyzetet kialakított, viszont a befejezéseknél nem volt elég éles. A kimaradt lehetőségek megbosszulták magukat, a 35. percben Béres Szilárd még hárította Robert Timaru lövését, azonban a kapus az ismétlésnél már tehetetlennek bizonyult, ezáltal az ellenfél egyenlített (2–2). A háromszéki játékosok nem adták fel a küzdelmet, 17 másodperccel a játékrész vége előtt Adorján Örs védte Markus Magnusson kísérletét, a kipattanót pedig Lukas Žukauskas értékesítette (2–3).

A narancs-kék mezesek emberelőnyben indították a záró felvonást, ellenben ezt nem sikerült a javukra fordítaniuk, majd nem sokkal később Szergej Pajor eltalálta a kapuvasat. A folytatásban a fővárosi jégkorongozók próbálták hosszabbításra menteni az összecsapást, ám a vendégek védelme és a hálóőr is remekül állta a sarat. Kertész Zoltán vezetőedző időt kért, ezt követően a hajrában tanítványai higgadtak maradtak, ennélfogva megérdemelten gyűjtötték be a három pontot idegenben.

Szombaton a bukaresti alakulat a 12. percben egy ellentámadás végén került előnybe, amikor is Radim Valchař átadásából Robert Timaru továbbított a hálóba (1–0). A házigazdák a szünet előtt növelték a különbséget egy korongszerzést követően, az előkészítő szerepében újfent Radim Valchař jeleskedett, ellenben ezúttal Karel Kubát ütötte a korongot a kapuba (2–0). A küzdelmes második harmadban a vendégek kivédekeztek két emberhátrányt, az utolsó felvonásban pedig mindent megtettek annak érdekében, hogy szorosabbá tegyék az eredményt. Bőven akadtak ígéretes helyzeteik, viszont az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, vagy épp Adorján Örs hárított bravúrral.

A székelyföldi csapat a záró játékrész közepén létszámfölényben rohamozhatott, azonban nem élt a lehetőségekkel, aztán a véghajrában fővárosi vetélytársa szintén fórban próbálkozhatott. A narancs-kék mezesek védelme állta a sarat, ugyanakkor Béres Szilárd is bemutatott néhány fontos védést, majd Kertész Zoltán időt kért. Az utolsó közel két percben a szépítés reményében levitték a kapust, ezt kihasználva a Steaua a találkozó végét jelző dudaszó előtt harmadszor is betalált, ugyanis Buda Gábor egész pályás gólt lőtt (3–0), így az Ágyúsok vereséggel rajtoltak a Román Kupában.

Eredmények: * román bajnokság, alapszakasz: Bukaresti Steaua–Háromszéki Ágyúsok 2–3 (gólszerzők: Makszim Ascsulov 19., Robert Timaru 35., illetve Lukas Žukauskas 5., 40., Róth Zoltán 14.) * Román Kupa, csoportkör: Bukaresti Steaua–Háromszéki Ágyúsok 3–0 (gólszerzők: Robert Timaru 12., Karel Kubát 19., Buda Gábor 60.).