Biztatóan kezdte a női másodosztályú kézilabda-bajnokság 2025–2026. évi idényét a Sepsi-SIC, amely tegnap megszorongatta az élvonalba jutásra pályázó ellenfelét. A sepsiszentgyörgyi csapat nagyot küzdött az első fordulóban, végül nem sikerült borítania a papírformát és 26–24-re alulmaradt a Jászvásári CSM otthonában. Az A-divízió két hétig szünetel, majd a zöld-fehér mezesek szeptember 28-án a CS Știința Bacău ellen játszanak a Szabó Kati Sportcsarnokban.

Remekül indította a mérkőzést a sepsiszentgyörgyi együttes, amely három gólt lőtt, miközben tapasztalt ellenfele meglepetésre csak közel hat perc elteltével volt eredményes, viszont a kezdeti megtorpanás után a folytatásban még sorozatban hatszor talált a kapuba (7–3). A Carmen Cartaș irányította kézilabdázók a hirtelen jött rövidzárlatot követően megrázták magukat és fokozatosan felzárkóztak, így a házigazdák a 24. percben már csak eggyel vezettek (13–12), sőt, a moldvai alakulatnak a szünetig sem sikerült elhúznia (15–14). A második félidő elején a vendégek egyenlítettek (16–16), azonban kisvártatva a Jászvásár zsinórban négyszer lőtt a hálóba, ezáltal ismét megnyugtató előnyre tett szert (20–16). Bár számos kiállítás nehezítette a játékukat, a zöld-fehér mezesek az utolsó negyedórában sem adták fel a küzdelmet, több alkalommal felzárkóztak, aztán az utolsó percben Daniel Bura vezetőedző időkéréssel szakította meg a háromszéki gárda lendületét, amelynek már nem akadt több lehetősége, hogy borítsa a papírformát.

Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 1. forduló: Jászvásári CSM–Sepsi-SIC 26–24 (15–14).

Jászvásár, LPS Sportterem. Vezette: Daniel Basso és Florin Tofan. Jászvásár: Mihailiuc – Predescu 4, Florea 3 (1), Mitrache 2 (1), Trică 1, Prycop 7 (2), Neacșu 3. Cserék: Popa-Baban 1, Caraman (kapusok), Olaru 1, Dincă 1, Prisecaru, Stana, Terciu 2, Lazăr 1, Molkova. Vezetőedző: Daniel Bura. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 3 (2), Damian 3, Lupișcă 1, Pavel 5 (1), Rău 3, Soreanu 5. Cserék: Andrei (kapus), Crețu 1, Ghinea 1, Kolumbán 1 (1), Banu 1, Bârlă, Solymosi. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kiállítások: 10, illetve 16 perc. Hétméteresek: 4/7, illetve 4/7.

További eredmények, 1. forduló: Fogarasi VSK–CS Știința Bacău 36–29, Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ–CS Județean Prahova 31–43, Hargita KK–CSM Roman 27–33. (miska)