Októbertől drágulnak az alapélelmiszerek

Miután Sorin Grindeanu ügyvivő szociáldemokrata pártelnök közölte, hogy a PSD nem ért egyet ezzel az intézkedéssel, a kormánykoalíció nem is vitatta meg ezt a döntést, a kormány sajtóirodája tudatta, hogy az alapélelmiszerek árréssapkájának október elsejei kivezetéséről a koalíció már korábban döntött. A közlemény szerint három hónappal ezelőtt a kormánypártok mindegyike egyetértett azzal, hogy az árrés korlátozását utoljára hosszabbítják meg, mivel a piac torzulása a termelőknek és a kereskedőknek is károkat okoz. A kiskereskedelmi láncok képviselőivel egyébként a héten tárgyal Ilie Bolojan kormányfő, mert meg akar bizonyosodni arról, hogy az árréssapka eltörlése nem okoz jelentős áremelkedést.