Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Októbertől drágulnak az alapélelmiszerek

2025. szeptember 15., hétfő, Belföld

Október elsejétől megszűnik az alapélelmiszerekre kiszabott árréssapka, ami drágulásokhoz vezethet.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Miután Sorin Grindeanu ügyvivő szociáldemokrata pártelnök közölte, hogy a PSD nem ért egyet ezzel az intézkedéssel, a kormánykoalíció nem is vitatta meg ezt a döntést, a kormány sajtóirodája tudatta, hogy az alapélelmiszerek árréssapkájának október elsejei kivezetéséről a koalíció már korábban döntött. A közlemény szerint három hónappal ezelőtt a kormánypártok mindegyike egyetértett azzal, hogy az árrés korlátozását utoljára hosszabbítják meg, mivel a piac torzulása a termelőknek és a kereskedőknek is károkat okoz. A kiskereskedelmi láncok képviselőivel egyébként a héten tárgyal Ilie Bolojan kormányfő, mert meg akar bizonyosodni arról, hogy az árréssapka eltörlése nem okoz jelentős áremelkedést.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-15 08:00 Cikk megjelenítése: 450 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 362
szavazógép
2025-09-15: Belföld - :

Hírsaláta

FALUSI VEGYESBOLTBÓL LUXUSKOCSI. Falusi vegyesboltot működtető cégre vásárolt magának luxusjárgányt Mihai Weber PSD-s képviselő, a parlament védelmi bizottságának elnöke, a párt országos főtitkárhelyettese.
2025-09-15: Belföld - :

Megsértették Románia légterét

Felszállt szombaton 18 óra 5 perckor a feteşti-i támaszpontról a román légierő két F–16-os vadászgépe megfigyelni Románia légterét, miután Oroszország drónokkal támadta Ukrajna dunai kikötőit – tudatja a védelmi minisztérium.
rel="noreferrer"