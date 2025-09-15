Megsértették Románia légterét

A közlemény szerint a két vadászgép 18 óra 23 perckor észlelt a román légtérben egy drónt, amelyet egy ideig követtek, majd Chilia Vechétől mintegy 20 kilométerre délnyugatra eltűnt a radarok képernyőjéről. A védelmi minisztérium szerint a drón nem lakott területek felett repült, és nem jelentett közvetlen veszélyt a lakosság biztonságára. A Tulcea megyei katasztrófavédelmi felügyelőség arról tájékoztatott, hogy 18 óra 22 perckor Ro-Alert-üzenetben figyelmeztették a megye északi részének lakosságát a lehetséges veszélyekre. A közleményben emlékeztették a polgárokat arra, hogy Románia nem célpontja az orosz támadásoknak.