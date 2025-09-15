Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Megsértették Románia légterét

2025. szeptember 15., hétfő, Belföld

Felszállt szombaton 18 óra 5 perckor a feteşti-i támaszpontról a román légierő két F–16-os vadászgépe megfigyelni Románia légterét, miután Oroszország drónokkal támadta Ukrajna dunai kikötőit – tudatja a védelmi minisztérium.

  • F–16-os vadászgép. Fotó: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania
    F–16-os vadászgép. Fotó: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania

A közlemény szerint a két vadászgép 18 óra 23 perckor észlelt a román légtérben egy drónt, amelyet egy ideig követtek, majd Chilia Vechétől mintegy 20 kilométerre délnyugatra eltűnt a radarok képernyőjéről. A védelmi minisztérium szerint a drón nem lakott területek felett repült, és nem jelentett közvetlen veszélyt a lakosság biztonságára. A Tulcea megyei katasztrófavédelmi felügyelőség arról tájékoztatott, hogy 18 óra 22 perckor Ro-Alert-üzenetben figyelmeztették a megye északi részének lakosságát a lehetséges veszélyekre. A közleményben emlékeztették a polgárokat arra, hogy Románia nem célpontja az orosz támadásoknak.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-15 08:00 Cikk megjelenítése: 216 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 362
szavazógép
2025-09-15: Belföld - :

Októbertől drágulnak az alapélelmiszerek

Október elsejétől megszűnik az alapélelmiszerekre kiszabott árréssapka, ami drágulásokhoz vezethet.
2025-09-15: Belföld - :

Leváltották a vízügyi igazgatót

Menesztette a vízügyi igazgatóság (ANAR) vezetőjét Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter pénteken. A tárcavezető azzal indokolta Sorin Lucaci leváltását, hogy Románia több mint 300 millió eurót veszített a kritikus árvízvédelmi infrastruktúra fejlesztésére szánt uniós helyreállítási forrásokból.
rel="noreferrer"