Leváltották a vízügyi igazgatót

Menesztette a vízügyi igazgatóság (ANAR) vezetőjét Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter pénteken. A tárcavezető azzal indokolta Sorin Lucaci leváltását, hogy Románia több mint 300 millió eurót veszített a kritikus árvízvédelmi infrastruktúra fejlesztésére szánt uniós helyreállítási forrásokból.

Emlékeztetett arra, hogy egy kilométer árvízvédelmi töltés sem épült a több mint 400 kilométerből, amit építeni lehetett volna, és a 13 tervezett gát közül csak egy kapott finanszírozást, mert az Európai Bizottság nem hagyta jóvá a támogatásokat. Másnap Buzoianu bejelentette, hogy Florin Ghiţăt, az Argeş-vidéki vízügyi igazgatóság volt vezető beosztású munkatársát nevezi ki ügyvezető igazgatónak.