Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

TorjaBúcsús szentmise a Mária-kápolnában

2025. szeptember 15., hétfő, Közélet

Második éve annak, hogy a Mária-búcsút nem a torjai falunapok második napján – ez múlt vasárnap volt –, hanem rá egy hétre, szeptember 13-án, szombaton, a Szent Kereszt felmagasztalásának napján tartják, a Szűzanya szeptember 8-i születésnapja és 12-én ünnepelt névnapja után pár nappal. 

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

A Mária-kápolna kertjében felállított szabadtéri oltárt idén is a csíksomlyói kegyszobor Demeter József marosszentannai faragó-szobrász által elkészített hű másával díszítették fel, de ezúttal már nem került sor az altorjai plébániától az Apor család neogótikus középtorjai Mária-sírkápolnájához tartó gyalogos, lovas és szekeres felvonulásra. Az idei ünnepi szentmise fő celebránsa és szónoka Bodó Imre gyémántmisés kézdiszárazpataki plébános, tiszteletbeli főesperes, a Kézdi-Orbai Főesperesi Kerület legidősebb papja volt, aki a környékbeli papság koncelebrálásával tartotta meg a szentmisét. Díszőrséget állt két kaposvári huszár. 

A gyémántmisés plébános szentbeszédében Szűz Mária, Isten anyja alakját idézte fel, majd ötven esztendővel ezelőtti „gyermekpap” korára emlékezett egy akkor írt versével, amikor még élt az édesanyja, aki nagyon büszke volt pap fiára. „Mária nekünk is édesanyánk, nem csak az Úr Jézusnak, hanem az elesetteknek, a jómódúaknak, a bűnösöknek, és soha semmilyen körülmények között nem választhat el tőle, anyai jóságától minket semmi” – hangsúlyozta a szentmise főszónoka, aki  a Szűzanya közbenjárását kérte. Szentbeszéde végén arra emlékezett, amikor hatvan évvel ezelőtt Márton Áron püspök pappá szentelte. A szentmise végén báró Apor Csaba egy aranyrózsát nyújtott át a gyémántmisés plébánosnak, majd Hatos Mihály altorjai plébános mondott köszönetet mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a búcsús szentmise lebonyolításához. Az ünnepi szentmise a magyar és a régi székely himnusz közös eléneklésével ért véget. 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-15 08:00 Cikk megjelenítése: 213 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 362
szavazógép
2025-09-15: Máról holnapra - Demeter J. Ildikó:

Honvédelmi kihívások

Lengyelország légterének megsértése után pár nappal Romániába is tíz kilométer mélyen behatolt egy orosz drón, és mintegy 50 percig időzött a határ innenső oldalán. A román hadsereg és a német partnerek két-két harci repülőgépet bocsátottak fel, ezek látták is a határsértő objektumot, de nem semmisítették meg (mint a lengyelek), hagyták szabadon távozni.
2025-09-15: Közélet - Hecser László:

Erdővidéki gazdaünnep a tó partján

Szombaton a Keleti-tó partján ünnepelt Erdővidék gazdatársadalma. A szervezők hangsúlyt fektettek arra, hogy az eszem-iszom és a szórakozás mellett szakmai hátteret is biztosítsanak az eseménynek: szarvasmarha-kiállításon a környéken meghonosított fajták előnyeiről és hasznosításukról ejtettek szót, gazdálkodó politikusok részvételével a közeljövő kihívásairól beszélgettek. Az esemény a környékbeli gazdálkodók traktoros felvonulásával vette kezdetét. Igazán látványos volt, ahogy az esetenként több évtizedes, de igencsak jól karbantartott mezőgazdasági haszongépek mellé a legmodernebbek sorakoztak fel, hogy a találkozó helyszínéig felvonuljanak.
rel="noreferrer"