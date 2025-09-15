Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Csángó nap Kézdivásárhelyen

2025. szeptember 15., hétfő, Közélet

Zene, tánc és könyvbemutató színesítette a Csángó napot Kézdivásárhelyen, amelyet a céhes város központjában lévő Borudvar fogadott be, és némiképp kapcsolódott a havonta esedékes főtéri termékvásárhoz. Az eseményt a Tegyünk Kézdiszékért közössége szervezte.

    Kádár Elemér táncot tanított és könyvbemutatót is tartott. A szerző felvétele

Az első alkalommal tető alá hozott rendezvényen délelőtt gyermek- és családközpontú foglalkozások várták a résztvevőket: ölbéli játékok, játszóház és táncház biztosította a jókedvet a legkisebbeknek és szüleiknek egyaránt, de az egész nap a hagyományőrzés, a közösségi élmény és a népi kultúra jegyében telt.

A program 10 órakor kezdődött, amikor Fazakas Timaru Carina óvodásokat és kisgyermekes szülőket szólított meg az ölbéli játékok világával. Ezt követően Kádár Elemér tartott ritmusjátékokat és táncfoglalkozást a tíz éven felüli gyerekeknek és szüleiknek. A foglalkozás során a résztvevők együtt fedezték fel a csángó népzene és tánc gazdag hagyományait, amelyeket közvetlen élményként élhettek át.

Délután a Kosztándi Képtárban könyvbemutatóra került sor, ahol Kádár Elemér „Körbe, körbe, karikába” című kötetét ismertette. Az irodalmi program – amelynek Fórika Balázs kántor volt a házigazdája – a folklór és a közösségi játékok világát tárta fel, rámutatva arra, hogy a népi kultúra a mai napig érvényes üzeneteket hordoz. Az est fénypontja a Szeret Néptánccsoport fellépése volt, a nap zárásaként táncház várta az érdeklődőket, ahol mindenki bekapcsolódhatott a közös mulatságba. 

Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-15
