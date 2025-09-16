Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, anyós, rokon, 
jó szomszéd és volt kolléga, 
a torjai származású sepsiszentgyörgyi
SZÁRAZ GIZELLA
(szül. ORBÁN)
volt textilgyári alkalmazott
életének 86. évében rövid, de súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Utolsó útjára 2025. szeptember 17-én 15 órakor kísérjük Sepsiszentgyörgyön a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás 14 órától.
Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál fehér virággal 
róják le.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a tisztelt és szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon, az árkosi születésű
DACZÓ MARGIT
(szül. VERESS)
92 éves korában rövid 
betegség után 2025. 
szeptember 13-án elhunyt.
Szerettünktől szeptember 
16-án 15 órakor veszünk végső búcsút Sepsiszentgyörgyön 
a vártemplomi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
id. BORDÁS SÁNDOR
életének 83. évében 
hirtelen elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 17-én 13 órakor lesz a vártemplomi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Megemlékezés

Fájdalmas szívvel és 
szeretettel emlékezünk 
FÜLÖP ÉVÁRA 
halálának 20. évfordulóján. 
Az idő múlása nem csillapítja hiányát, emléke szívünkben él, mosolya és szeretete 
örökre velünk marad.
Gyermekei, valamint 
a Jelen és Csatlós család
„Nem múlnak ők el, kik 
szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula: Consolatio) 
Fájó szívvel emlékezünk 
MARTHI MÁRIÁRA 
halálának hatodik hónapjában. Hiányát mindig érezve, emlékét örökre megőrizzük.
Szerettei
Kegyelettel emlékezünk SZTOLYKA LAJOSRA ­halálának második évfordulóján. Óriási űrt hagyott maga után mindannyiunk lelkében. Önzetlen szeretete, a hozzá fűződő szép emlékek kísérik mindennapjainkat. 
Legyen békés a nyugalma.
Szerető családja
Remegő kezét kezemben 
fogtam. / Szeme szinte beszélt. / De én szavak nélkül is tudtam. / Nem fájt még 
annyira / Soha, de soha semmi, / Mint akkor és ott. / Csendben elengedni. 
Hálával és szeretettel 
emlékezem drága 
édesanyámra, 
KOVÁCS EMMÁRA 
(szül. RÁCZ) 
halálának 19. évfordulóján. Édesanyám, érted ég a 
gyertya, mindig a szívemben maradsz. Nyugodjál békében.
Lánya
2025-09-15: Közélet - Böjte Ferenc:

Emlékezés a keresztútnál (Erdővidék)

A magyar honvédség erdővidéki bevonulására emlékeztek pénteken a Történelmi Vitézi Rend tagjai a székelyszáldobosi keresztútnál, ott, ahol 1940. szeptember 12-én egy hatalmas székely kapu és virágeső fogadta az Erdővidékre bevonuló honvédeket. 
2025-09-16: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Indul a 60 Plusz Akadémia őszi évada
Ma 17 órától Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere köszöntőjével indul a 60 Plusz Akadémia újabb előadássorozata a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, majd Az emberi jogok vége? Identitás, migráció, európai utópia címmel Tonk Márton egyetemi tanár, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora tart előadást. A Sapientia Sepsiszentgyörgyi Kara és a helyi önkormányzat célzottan az időseknek szervezett programján a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A fennmaradó helyek függvényében még a mai előadás előtt a helyszínen is jelentkezhetnek az érdeklődők.
