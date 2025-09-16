Elhalálozás
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, anyós, rokon,
jó szomszéd és volt kolléga,
a torjai származású sepsiszentgyörgyi
SZÁRAZ GIZELLA
(szül. ORBÁN)
volt textilgyári alkalmazott
életének 86. évében rövid, de súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Utolsó útjára 2025. szeptember 17-én 15 órakor kísérjük Sepsiszentgyörgyön a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás 14 órától.
Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál fehér virággal
róják le.
A gyászoló család
4335387
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a tisztelt és szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon, az árkosi születésű
DACZÓ MARGIT
(szül. VERESS)
92 éves korában rövid
betegség után 2025.
szeptember 13-án elhunyt.
Szerettünktől szeptember
16-án 15 órakor veszünk végső búcsút Sepsiszentgyörgyön
a vártemplomi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335378
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
id. BORDÁS SÁNDOR
életének 83. évében
hirtelen elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 17-én 13 órakor lesz a vártemplomi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335380
Megemlékezés
Fájdalmas szívvel és
szeretettel emlékezünk
FÜLÖP ÉVÁRA
halálának 20. évfordulóján.
Az idő múlása nem csillapítja hiányát, emléke szívünkben él, mosolya és szeretete
örökre velünk marad.
Gyermekei, valamint
a Jelen és Csatlós család
4335386
„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula: Consolatio)
Fájó szívvel emlékezünk
MARTHI MÁRIÁRA
halálának hatodik hónapjában. Hiányát mindig érezve, emlékét örökre megőrizzük.
Szerettei
1120393
Kegyelettel emlékezünk SZTOLYKA LAJOSRA halálának második évfordulóján. Óriási űrt hagyott maga után mindannyiunk lelkében. Önzetlen szeretete, a hozzá fűződő szép emlékek kísérik mindennapjainkat.
Legyen békés a nyugalma.
Szerető családja
4335383
Remegő kezét kezemben
fogtam. / Szeme szinte beszélt. / De én szavak nélkül is tudtam. / Nem fájt még
annyira / Soha, de soha semmi, / Mint akkor és ott. / Csendben elengedni.
Hálával és szeretettel
emlékezem drága
édesanyámra,
KOVÁCS EMMÁRA
(szül. RÁCZ)
halálának 19. évfordulóján. Édesanyám, érted ég a
gyertya, mindig a szívemben maradsz. Nyugodjál békében.
Lánya
4335379