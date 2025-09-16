Elhalálozás

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, anyós, rokon,

jó szomszéd és volt kolléga,

a torjai származású sepsiszentgyörgyi

SZÁRAZ GIZELLA

(szül. ORBÁN)

volt textilgyári alkalmazott

életének 86. évében rövid, de súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Utolsó útjára 2025. szeptember 17-én 15 órakor kísérjük Sepsiszentgyörgyön a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás 14 órától.

Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál fehér virággal

róják le.

A gyászoló család

4335387

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a tisztelt és szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon, az árkosi születésű

DACZÓ MARGIT

(szül. VERESS)

92 éves korában rövid

betegség után 2025.

szeptember 13-án elhunyt.

Szerettünktől szeptember

16-án 15 órakor veszünk végső búcsút Sepsiszentgyörgyön

a vártemplomi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335378

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

id. BORDÁS SÁNDOR

életének 83. évében

hirtelen elhunyt.

Temetése 2025. szeptember 17-én 13 órakor lesz a vártemplomi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335380

Megemlékezés

Fájdalmas szívvel és

szeretettel emlékezünk

FÜLÖP ÉVÁRA

halálának 20. évfordulóján.

Az idő múlása nem csillapítja hiányát, emléke szívünkben él, mosolya és szeretete

örökre velünk marad.

Gyermekei, valamint

a Jelen és Csatlós család

4335386

„Nem múlnak ők el, kik

szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula: Consolatio)

Fájó szívvel emlékezünk

MARTHI MÁRIÁRA

halálának hatodik hónapjában. Hiányát mindig érezve, emlékét örökre megőrizzük.

Szerettei

1120393

Kegyelettel emlékezünk SZTOLYKA LAJOSRA ­halálának második évfordulóján. Óriási űrt hagyott maga után mindannyiunk lelkében. Önzetlen szeretete, a hozzá fűződő szép emlékek kísérik mindennapjainkat.

Legyen békés a nyugalma.

Szerető családja

4335383

Remegő kezét kezemben

fogtam. / Szeme szinte beszélt. / De én szavak nélkül is tudtam. / Nem fájt még

annyira / Soha, de soha semmi, / Mint akkor és ott. / Csendben elengedni.

Hálával és szeretettel

emlékezem drága

édesanyámra,

KOVÁCS EMMÁRA

(szül. RÁCZ)

halálának 19. évfordulóján. Édesanyám, érted ég a

gyertya, mindig a szívemben maradsz. Nyugodjál békében.

Lánya

4335379