Indul a 60 Plusz Akadémia őszi évada Ma 17 órától Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere köszöntőjével indul a 60 Plusz Akadémia újabb előadássorozata a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, majd Az emberi jogok vége? Identitás, migráció, európai utópia címmel Tonk Márton egyetemi tanár, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora tart előadást. A Sapientia Sepsiszentgyörgyi Kara és a helyi önkormányzat célzottan az időseknek szervezett programján a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A fennmaradó helyek függvényében még a mai előadás előtt a helyszínen is jelentkezhetnek az érdeklődők.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Szeptember 24-én tartják a Tamási Áron Színház és a Figura Stúdió Színház társulata Eugène Ionesco Rinocéroszok című, Bocsárdi László által rendezett előadásának sepsiszentgyörgyi bemutatóját. Ez lesz az idei évad első új produkciója. ♦ A társulat előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon lehet jegyeket vásárolni. A bemutatóra szóló jegyek ára 60 lejre, a standard jegyek ára (előadástól függően) 50, illetve 40 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 30, illetve 25 lejre, a csoportos diákjegyek ára 25, illetve 20 lejre, a szakmai jegyek ára 20 lejre módosul. A nagycsaládos jegyek is drágulnak, ezentúl 15 lejbe kerülnek. ♦ Az új évadra szóló mecénásbérlet 800 lejbe kerül, két bérlet ára pedig kedvezményesen 1500 lej. ♦ Az ajándékutalványok ára továbbra is 120 és 240 lej, ezeket és a mecénásbérleteket csak személyesen lehet megvásárolni a központi jegyirodában.

Kiállítás

EXPERIMENTUM – Nagy Pál és tanítványai. A Műcsarnok utazó tárlata című kiállítás szeptember 19-én, pénteken 19 órakor nyílik meg Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban. A kiállítást megnyitják: Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, Garami Gréta művészettörténész, a budapesti Műcsarnok kurátora, Ujvárossy László képzőművész, a tárlat kezdeményezője és kurátora. A tárlat emléket állít a marosvásárhelyi és erdélyi képzőművészeti oktatás meghatározó személyiségének, a festő, grafikus és művészeti író Nagy Pálnak, ugyanakkor bemutatja 28 egykori tanítványának kísérletező szellemiségű munkáit is.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben szeptember 21-én, vasárnap 12 órától Keresztjeink – árnyékban, fényben címmel nyílik „több-mint-fotókiállítás”, mely immár hatodik s egyben utolsó állomásához érkezett. Megnyitó a szerzők: Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjamin jelenlétében.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat szeptember 18-án, csütörtökön 19 órától a Háromszék Táncstúdióban bemutatja legújabb, Napszentület című misztikus táncjátékát. Az előadás rendező-koreográfusa Juhász Zsolt, jelmez: Furik Rita, zene: ifj. Csoóri Sándor, Fazakas Levente, Izabella Caussanel, animáció/arculat: Musát Arnold, maszkmester: Szakács Sándor, látvány: JuZso, táncmesterek: Farkas Ágnes, Farkas Tamás, koreográfusok: Farkas Tamás, Furik Rita. Főbb szerepekben: élet/halál angyal – Márton Csaba/Pável Hunor Mihály; férfi – Fülöp Zoltán József/Drimba Máté. További elődások szeptember 22-én, hétfőn és szeptember 23-án, kedden 19 órától. Jegyek a központi jegyirodában kaphatók hétfőtől szerdáig 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óra között, valamint előadás előtt egy órával. Telefonszám: 0372 941 240.

Zene

ZONGORAHANGVERSENY. Német romantikusok címmel rendkívüli zenei estre várják az érdeklődőket ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központba (Zeneház, Olt utca 6 sz.), ahol Geréb Erika zongoraművész (Csíkszereda) előadásában szólalnak meg Robert Schumann-, Felix Mendelssohn Bartholdy- és Johannes Brahms-­művek. A helyek száma korlátozott, jegyek (25 lej) előre is megvásárolhatók a központ székhelyén 9–15 óra között (telefonszám: 0267 373 651).

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától Aranyszalagtár. Száz évvel ezelőtt született Nagyváradon Halmos György zongoraművész. A zene iránti érdeklődése már fiatalon megmutatkozott. A budapesti Liszt Ferenc, valamint a Bécsi Zeneakadémiákon tanult. Tanári pályája Kolozsváron indult a Zenekonzervatórium professzoraként, majd nyugdíjazásáig a bukaresti Ciprian Porumbescu Konzervatórium tanára volt. A zenekritika mindenekelőtt Beethoven-inter­pretációit méltatta, de Bach, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms és Chopin zenéjét, valamint a román és magyar zeneszerzők műveit is szívesen játszotta. 1981-ben a Román Rádió koncerttermében László Ferenc zenekritikus beszélgetett Halmos Györggyel a Beethoven-sorozatáról. Emlékezés az országos hírnevű zongoraművészre születésének 100. és halálának 40. évfordulója alkalmából. ♦ Az élet – most van. Székelybósi beszélgetés Viola Gáborral. A 2024/25-ös színházi évadtól ismét a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatához szerződött Viola Gábor. Életútjának eddigi szakaszait kísérelte meg mérlegre tenni, de gyermek- és ifjúkoráról is bőven mesélt, s a megélés, a tapasztalás számára járhatónak bizonyuló útjáról vallott egy Maros megyei lovastanyán, a nyár eleji zöldben virító Székelybóson. ♦ FREE Camp 2025. A XXI. nemzetközi képzőművészeti tábor alkotásaiból Bukarestben az Artoteca Galériában nyílt kiállítás.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Rétyen, szerdán Komollón és Bitán, csütörtökön Egerpatakon és Szacsván, pénteken Maksán és Sepsibesenyőn. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Uzonban ma 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

ELŐADÁS. A sepsiszentgyörgyi Gólyafészek Egyesület szervezésében ma 17 órától a volt dohánygyár épületében (Kós Károly utca 21. szám) Egy dobozba zárt boldogság címmel tart előadást Édler Rozália, két kislány édesanyja, aki gyakorlati ötleteket, bátorító példákat és könnyen alkalmazható tippeket mutat be arról, miként könnyítheti meg a családok életét az előre tervezett étkezés, az ún. dobozolás. A bemutató célja: az időspórlás, kiszámíthatóság és egészséges szokások kialakítása – nem tökéletességgel, hanem fokozatos, szeretetteljes odafigyeléssel. A belépő adomány jellegű, 30 lej.

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár mától visszatér a megszokott nyitvatartásához. A felnőtt kölcsönző és a gyermekkönyvtár hétfőn zárva, keddtől péntekig 9 és 19, szombaton pedig 9 és 13 óra között várja közönségét. Az olvasóterem hétfőn zárva tart, kedden és csütörtökön 9–19, szerdán és pénteken 9–15, míg a hónap első és harmadik szombatján 9–13 óra között várja a könyvbarátokat, érdeklődőket.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia gyógyszertár (0267 313 112) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna gyógyszertár (0267 360 015) teljesít szolgálatot.

Irodalmi pályázat középiskolásoknak

Hegyek, fák, füvek! címmel írt ki pályázatot középiskolások számára a Székelyföld folyóirat, amely arra ösztönzi a diákokat, írjanak verseket, prózai szövegeket arról, hogy a számítógép, az okostelefon, a kütyük, a mesterséges intelligencia világában mit jelent nekik a természet: az erdő, a hegyek, fák, füvek, a tisztások, a pihenők, kaptatók, lombkoronák, a tavak, patakok, források, vizek. Hogyan adom tovább, továbbadom-e azt az utánam jövőknek? Miért fontos nekünk a természet óvása, védése? Mit kezdhetünk felgyorsult világunkban ezzel a természeti örökséggel? – ezekre a kérdésekre is várják a válaszokat a fiataloktól. Legtöbb két-három verssel (de 60 sornál nem többel) és prózai szövegekkel (novella, kisesszé, legtöbb 10 ezer karakter) jelentkezhetnek 14–18 éves, 9–12. osztályos diákok, az írásokat kinyomtatva a Székelyföld folyóirat postacímére (530170 Csíkszereda, T. Vladimirescu u. 5. sz.) vagy a szekelyfold@hargitamegye.ro e-mail-címre várják. A borítékon (vagy az e-mailben) kérik feltüntetni: Pályázat – Hegyek, fák, füvek!, illetve a pályázó személyes adatait (pontos név, lakcím, telefonszám, e-mail-­cím). Beküldési határidő: október 31.