A sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián a Balkán-bajnokság 7. fordulójában nem talált legyőzőre, míg az ozsdolai Ördög Zoltán a németországi ADAC-sorozat idei utolsó futamán kamatoztatta tudását és szerzett értékes versenytapasztalatot. Sportolóink pihennek a hétvégén, hiszen a román pontvadászat vasárnapra tervezett viadalát elhalasztották, október 18-án és 19-én pótolják majd be.

A sepsiszentgyörgyi Sugás Motoros Klub versenyzője, Tompa Krisztián az elmúlt hétvégén a bolgár Kortenben állt rajthoz a motokrossz Balkán-bajnokság 7. fordulóján. Sportolónk számára remekül sikerült a szomszédos országbeli kiszállás, hiszen két futamgyőzelmet ünnepelhetett, amivel megerősítette vezető helyét a tabella élén. „A szombati kvalifikáción második lettem, azonban a vasárnapi első futamon rajt-cél győzelmet arattam. A következőn csak másodikként kaptam el a startot, ám a harmadik kör végén már az első helyen motoroztam, és magabiztos teljesítménnyel ezt a futamot is meg tudtam nyerni. Elégedett vagyok az eredményemmel, hiszen egy jó versenyen vagyok túl, amelyet remek körülmények között tartottak meg a szervezők” – nyilatkozta Tompa. Motorosunk elmondta, hogy mivel elhalasztották a hétvégi ciolpani-i erőpróbát, legközelebb két hét múlva a Balkán-bajnokság görögországi viadalán áll rajthoz.

A bukaresti Top Cross TCS ozsdolai pilótája a német ADAC-sorozat idei utolsó fordulóján tette próbára magát az elmúlt hétvégén, és bevallása szerint sokat tanult a holzgerlingeni szerepléséből. „A Youngster Cupban versenyeztem, ahol 250 köbcentis gépekkel mennek. Itt a megszokott kettő helyett három futamot tartanak, és már a szombati kvalifikáció után jött az első. A középmezőnyben motoroztam, amikor elestem, így 31. lettem. Vasárnapra leszakadt az ég, a második futamot nagy sárban tartották meg, és egy roppant nehéz verseny után a 32. voltam. A harmadik futam sem sikerült valami jól, hiszen egy előttem történt esés miatt visszacsúsztam az utolsó helyre, és onnan tornásztam fel magam a 32.-re” – mondta Ördög, aki végül a 36. helyen zárt. Hozzátette: erős mezőnyben kemény verseny volt ez számára, ahol még a 20. helyért is komolyan meg kellett izzadni.

Eredmények: * Balkán-bajnokság, 7. forduló/MX1-es géposztály (Korten, Bulgária): 1. Tompa Krisztián (Yamaha), 2. Julian Georgiev (KTM, bolgár), 3. Radoszlav Zokov (Kawasaki, bolgár) * ADAC-sorozat, 8. forduló/Youngster Cup (Holzgerlingen, Németország): 1. Maxime Grau (francia, KTM), 2. Liam Owens (asztrál, Husqvarna), 3. Lyonel Reichl (liechten­steini, Husqvarna)... 36. Ördög Zoltán (KTM).