Az FK Csíkszereda vasárnap hazai környezetben meglepetésre döntetlent játszott a címvédő FCSB ellen a SuperLiga kilencedik fordulójában. Ilyés Róbert együttese a hajrához közeledve öngóllal egyenlített, így továbbra is utolsó előtti a táblázatban, míg a bukaresti csapat sorozatban a hetedik bajnoki mérkőzésén is nyeretlen maradt, ezáltal csak tizenkettedik a rangsorban.

Az első félidőben a vendégek komoly mezőnyfölényben játszottak, először a 16. percben veszélyeztettek, ekkor Daniel Bîrligea távoli próbálkozását szögletre ütötte Eduard Pap. A folytatásban David Miculescu kísérletét és Darius Olaru közeli lehetőségét is bravúrral hárította a székelyföldi együttes kapusa, aki a 41. percben Bîrligea fejesénél újfent óriásit mentett, Mihai Lixandru pedig kapásból kevéssel a bal felső mellé továbbított. A többnyire a védekezésre összpontosító házigazdák ellentámadásokra rendezkedtek be, viszont csak Bakos Ervin elfutása végződött lövéssel, amelyet Ștefan Târnovanu védett. A címvédő hármat cserélt a szünetben, aztán az 55. percben vezetést szerzett: Florin Tănase szöglete után a frissen beállt Malcom Edjouma bólintott a bal alsó sarokba (0–1). A hátralévő időben a fővárosi alakulat előnye megőrzésére törekedett, eközben Anderson Ceará keresztléc alá tartó löketét a bukaresti hálóőr kitornázta. Ilyés Róbert bátran futballozó legénysége a 81. percben egyenlített, amikor is Ceará sarokrúgását követően Alexandru Pantea combjáról a labda jobb alsóba pattant (1–1). A végjátékban mindkét csapat eldönthette volna a találkozót, azonban Pap és Târnovanu is elemében volt, így a felek osztoztak a pontokon.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 9. forduló: FK Csíkszereda–FCSB 1–1 (gólszerzők: Pantea 81. – öngól, illetve Edjouma 55.).

Az FK Csíkszereda szeptember 22-én, hétfőn 18 órától hazai környezetben a szintén újonc és nyeretlen FC Metaloglobus Bukarest ellen játszik a SuperLiga tizedik fordulójában. (miska)