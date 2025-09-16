A megyei labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában Barót hazai pályán a papírformát igazolva diadalmaskodott a sereghajtó Uzon felett, így az ötödik helyre lépett a táblázatban. A listavezető Kovászna és a második Árkos idegenben nyert, előbbi szoros találkozón győzött Maksa otthonában, míg utóbbi Papolc vendégeként hozta a kötelezőt. A címvédő Zágon és a rangsorban harmadik Bardoc is begyűjtötte a három pontot, viszont Perkő meglepetésre vereséget szenvedett Szentkatolna ellen.