A megyei labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában Barót hazai pályán a papírformát igazolva diadalmaskodott a sereghajtó Uzon felett, így az ötödik helyre lépett a táblázatban. A listavezető Kovászna és a második Árkos idegenben nyert, előbbi szoros találkozón győzött Maksa otthonában, míg utóbbi Papolc vendégeként hozta a kötelezőt. A címvédő Zágon és a rangsorban harmadik Bardoc is begyűjtötte a három pontot, viszont Perkő meglepetésre vereséget szenvedett Szentkatolna ellen.
Eredmények, 4. forduló: Barót–Uzon 15–1 (gólszerzők: Gyerő Roland 5., 25., 43., 60., Bardocz Szilárd 34., 40., 51., Szabó Géza 45., 72., 79., Szabó Zsolt 63., 69., 85., 88., Szabó Ádám 70., illetve Ion Rab 27.), Maksa–Kovászna 0–1 (gsz.: Alin Damian 68.), Bodzaforduló–Zágonbárkány 1–3 (gsz.: Rareș Rebenciuc 73., illetve Huszár Olivér 12., Sebastian Baciu 27., David Popica 48.), Bardoc–Szitabodza 4–0 (gsz.: Dobai Henrik 6., 34., Orbán Balázs 62., 72.), Csernáton–Zágon 1–3 (gsz.: Demeter Attila 38., illetve Veress Botond 19., 78., Zsidó Zsombor 82.), Szentkatolna–Perkő 4–0 (gsz.: Cezar Bălas 37., Fábián Domokos 78., Vlad Butnaru 86., Mircea Străchinaru 90.), Papolc–Árkos 0–4 (gsz.: Tompa Csaba 38., 68., Brander Norbert 61., Máté József 64.), Nagyajta szabadnapos volt.
A táblázat:
1. Kovászna 4 0 0 29–0 12
2. Árkos 3 0 0 17–1 9
3. Bardoc 3 0 0 12–1 9
4. Zágon 3 0 1 13–6 9
5. Barót 2 1 0 22–7 7
6. Zágonbárkány 2 1 1 16–10 7
7. Perkő 1 2 1 5–6 5
8. Nagyajta 1 1 1 4–9 4
9. Szentkatolna 1 1 2 7–13 4
10. Szitabodza 1 0 2 9–8 3
11. Csernáton 1 0 2 4–6 3
12. Maksa 1 0 3 7–15 3
13. Papolc 1 0 3 6–22 3
14. Bodzaforduló 0 0 4 4–25 0
15. Uzon 0 0 4 2–28 0
Az ötödik forduló programja: * szeptember 20., szombat: Uzon–Szentkatolna (11 óra), Árkos–Bodzaforduló (17 óra) * szeptember 21., vasárnap: Szitabodza–Csernáton (13 óra), Zágonbárkány–Kovászna (13 óra), Bardoc–Maksa (17 óra), Zágon–Nagyajta (17 óra), Barót szabadnapos. A Perkő–Papolc mérkőzést szeptember 24-én, szerdán 17 órától rendezik. (miska)